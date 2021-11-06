شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الساركويد وأعراضه على أعضاء الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الساركويد مرض يتصف بخصائص تتمثل في نمو التجمعات الدقيقة للخلايا الالتهابية في أى جزء من الجسم، وفي معظم الحالات يصيب الرئتين والعقد الليمفاوية، لكنه يمكن أن يؤثر أيضًا في العينين والجلد والقلب والأعضاء الأخرى.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic لا يعرف سبب الإصابة بمرض الساركويد، لكن الخبراء يعتقدون أنه ناتج عن استجابة الجهاز المناعي للجسم لمادة غير معروفة، و تشير بعض الأبحاث إلى أن العوامل المعدية والمواد الكيميائية والغبار ورد الفعل غير الطبيعي تجاه بروتينات الجسم نفسه يمكن أن تكون مسؤولة عن تكوين الورم لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي.

لا يوجد علاج لمرض الساركويد، لكن معظم المصابين به يحيون حياة جيدة للغاية دون علاج أو بعلاج بسيط فقط و في بعض الأحيان يزول مرض الساركويد من تلقاء نفسه، وفي أحيان أخرى، قد يدوم الساركويد لسنوات وقد يؤدي إلى تلف العضو.

تَختلف علامات وأعراض الساركويد بحسب الأعضاء المتضررة، يَتطور الساركويد في بعض الاحيان تدريجيًّا ويتسبب في ظهور أعراض تستمر لأعوام، و في حالات أخرى تَظهر الأعراض فجأة وتَختفي بعد ذلك بنفس السرعة، لا تَظهر أعراض لدى العديد من المصابين بالساركويد، لذلك يمكن تشخيص المرض فقط عند إجراء تصوير الصدر بالأشعة السينية لسبب آخر.

يمكن أن يَبدأ الساركويد بهذه العلامات والأعراض:

-الإرهاق.

-تورم العقد اللمفاوية.

-فقدان الوزن.

-ألم وتورم في المفاصل، مثل الكاحلين.

-كحة جافة مزمنة.

-ضيق النفس.

-صفير الصدر.

-ألم الصدر.

-طفحا من النتوءات الحمراء أو الأرجوانية المائلة للحمرة تقع عادةً على قصبة الساق أو الكاحل، وقد تكون دافئة ذات ملمس طري

-قرح مشوهة على الأنف، والوجنتين، والأذنين.

-تغير في بعض مناطق الجلد بأن تصير أغمق أو أفتح.‎

-نمو غير طبيعي تحت الجلد لا سيما حول الندوب أو الوشوم.

يمكن للساركوما إصابة العينين دون ظهور أي أعراض؛ لذا فمن المهم فحص العينين بانتظام. عندما تظهر العلامات والأعراض على العينين، فهي تتمثل غالبًا في"ألم العين،حرقة أو حكة أو جفاف العينين،احمرار شديد،الحساسية ضد الضوء".