شكرا لقرائتكم خبر عن من الأكثر عرضة للإصابة بالعمى المفاجئ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العمى المفاجئ هو حالة تجد فيها فجأة صعوبة في الرؤية، يعتقد الناس أن فقدان البصر المفاجئ هو نفسه العمى الكامل ومع ذلك ، فهما ليسا نفس الشيء، قد تشعر برؤية ضبابية وقد تشعر وكأنك تعاني من فقدان مفاجئ للرؤية المحيطية .

وحسب ما ذكره موقع narayanahealth قد تشعر بفقدان مفاجئ لرؤيتك المركزية كل هذه المشاكل الثلاثة تندرج تحت العمى المفاجئ، و يمكن أن تختلف مدة العمى المفاجئ و قد يستمر لبضع ثوان فقط أو عدة ساعات و هناك احتمال أن يكون العمى المفاجئ دائمًا إذا لم يتم تلقي العلاج في الوقت المناسب.

يمكن أن يحدث فقدان الرؤية الجزئي المفاجئ لأسباب متعددة، ويعتبر الصداع النصفي هو أكثر الأسباب شيوعًا لفقدان البصر المؤقت، وقد يسبب الصداع النصفي نقاطًا عمياء أو قد تشعر وكأنك ترى أضواء وامضة.

يمكن أن يسبب هذا فقدان البصر المؤقت لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تسبب عمى طويل الأمد أو دائم أيضًا و سبب آخر لفقدان البصر المؤقت هو تشنج الأوعية الدموية في الشبكية حيث يتأثر تدفق الدم بسبب ضيق الأوعية الدموية في شبكية العين.

هل أنت في خطر الإصابة بالعمى؟

فيما يلي بعض العوامل التي قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعمى. وهذه هي:

-قد يصاب الأشخاص الذين يخضعون لجراحة العيون بالعمى.

-إذا كان عملك ينطوي على التعامل مع الأشياء الحادة ، فعليك الامتناع عن ملامسة عينيك للأشياء الحادة لمنع فرص حدوث أي ضرر للعين قد يؤدي إلى العمى المؤقت أو الدائم.

-الأشخاص الذين يعانون من سوء النظافة معرضون لخطر الإصابة بالعمى.

-إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فمن المرجح أن تصاب بالعمى في المستقبل.

-الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من أمراض الأوعية الدموية الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للعمى.

-تعتبر السكتة الدماغية من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى العمى سواء كانت مؤقتة أو دائمة.

-إذا كنت مصابًا بأمراض معينة في العين ، فستزيد احتمالية إصابتك بالعمى.

-الأشخاص الذين لا يحصلون على التغذية السليمة هم أكثر عرضة للإصابة بالعمى، هذا هو الحال غالبًا في دول العالم الثالث.

-الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بالعمى هم أكثر عرضة للإصابة بالعمى.

-الأطفال الذين يولدون قبل الأوان هم أكثر عرضة للإصابة بالعمى.

-يتعرض كبار السن لخطر الإصابة بالعمى جزئيًا أو كليًا بدرجة أكبر بكثير من الأشخاص الأصغر سنًا.

-يمكن أن يؤدي نقص الرعاية السابقة للولادة إلى الإصابة بالعمى.

-يزيد التدخين من فرص إصابتك بالعمى مقارنة بغير المدخنين.

-إذا كنت تعمل في بيئة تستخدم فيها مواد كيميائية سامة ، فمن المرجح أن تصاب بالعمى.