شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أوروبية: خلايا المخ البشري لا تتأثر بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم فريق أوروبى من الباحثين بلجيكن وألمانيا في دراسة جديدة، أن فيروس كورونا، لا يصيب خلايا الدماغ البشرية، مما يزيد الآمال في أن الضرر الناتج عن كورونا لحاسة الشم قد يكون أكثر سطحية مما كان يُخشى في السابق.

أظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Cell، أن الفيروس يصيب الخلايا القاتلة - المرتبطة بالدعم الهيكلي - ولكن ليس الخلايا العصبية الحسية الشمية (OSNs) ، المسؤولة عن بدء الإحساس بالرائحة ، كما كان يعتقد سابقًا ، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.



كورونا يؤثر على الدماغ

تتحدى الدراسة الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أن فيروس كورونا يصيب الخلايا العصبية في الغشاء الذي يبطن التجاويف العلوية للأنف، وهذا الغشاء، المسمى الغشاء المخاطي الشمي والذي يحتوي على الخلايا العصبية الحسية الشمية OSNs، هو المكان الذي يهبط فيه الفيروس لأول مرة عند استنشاقه.

يؤثر ضعف الشم على ما يقدر بنصف جميع مرضى كورونا، في واحد من كل 10 من هؤلاء ، يكون فقدان الرائحة أو تغيرها طويل الأمد ، وربما دائمًا، وقال التقرير إنه إذا أصاب الفيروس فقط الخلايا الداعمة ، فقد يكون الضرر أقل تدومًا.

بالنسبة للدراسة، قام الفريق بتكييف شكل من أشكال جراحة قاعدة الجمجمة لإزالة الأنسجة من الغشاء المخاطي لحاسة الشم والبصلة لمرضى كورونا في غضون ساعة تقريبًا من وفاتهم.

في 30 من المرضى ، تمكن الباحثون من اكتشاف أن الفيروس لا يزال يتكاثر - مما يعني أن المرضى ماتوا في المرحلة الحادة المعدية من المرض.

قال ستيوارت فيرستين ، عالم الأعصاب في جامعة كولومبيا في نيو إن النتائج "لم تظهر أن أي شبكة من الخلايا العصبية الحسية الشمية قد تعرضت للتلف أو أن هناك عددًا أقل منها

في ستة فقط من أصل 30 مريضًا ، كان الفيروس قابلاً للاكتشاف في الغشاء المخاطي الشمي نفسه ، وبشكل عام ، فإن الأرقام منخفضة حقًا للوصول إلى أي استنتاجات قوية".

إذا تم تأكيد نتائج الدراسة ، يمكن طمأنة الأشخاص الذين يعانون من فقدان حاسة الشم المرتبط بـ كورونا بأن الفيروس لم يصيب أدمغتهم ، وأن العلاجات المستقبلية التي تستهدف الخلايا الداعمة غير المدروسة يمكن أن تخفف من حالتهم أو تعالجها.