شكرا لقرائتكم خبر عن نوفافاكس تسعى للحصول على ترخيص من FDA للقاح كورونا قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة التكنولوجيا الحيوية نوفافاكس الأمريكية لتقديم بيانات كاملة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قريبًا للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح الفيروس التاجي، بحسب ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية.





وقال الرئيس التنفيذي لشركة نوفافاكس، ستانلي إرك: "نأمل فى أن نتقدم ببيانات لقاحانا في الولايات المتحدة قبل نهاية العام".

وذكرت نوفافاكس إن لقاحها يظهر فعالية إجمالية بنسبة 90.4 ٪ في تجربة المرحلة الثالثة في الولايات المتحدة / المكسيك.

وأوضح إرك إنه إذا أعطت إدارة الغذاء والدواء الضوء الأخضر، فإن أول 100 مليون جرعة من اللقاح القائم على البروتين ستكون جاهزة للشحن بعد الحصول على إذن إدارة الغذاء والدواء.

لقاح نوفافاكس ، المسمى NVX-CoV2373 ، مصنوع باستخدام طرق أكثر تقليدية إلى حد ما، حيث يستخدم قطعًا صغيرة من فيروس كورونا في المختبر لتحفيز المناعة.

وقال إرك: "في الولايات المتحدة، أعتقد أن السوق الأساسي في عام 2022 سيكون توفير لقاح، نظام الجرعتين المعتاد لدينا، لكثير من الناس الذين كانوا مترددين في الحصول على لقاحات أخرى وتقديم جرعات معززة".

وأوضح إرك إن لقاح نوفافاكس يمكن استخدامه لتعزيز شخص تلقى في الأصل لقاحات فايزر أو موديرنا أو جونسون.

جدير بالذكر أن إندونيسيا أصبحت أول دولة تمنح تصريح استخدام طارئ للقاح نوفافاكس لفيروس كورونا، حيث تقدمت نوفافاكس حتى الآن بطلب للحصول على ترخيص في العديد من الدول الأخرى بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي والهند والفلبين.

وأعلنت شركة نوفافاكس أنها أكملت عملية التقديم للاستخدام الطارئ لإدراج لقاحها في منظمة الصحة العالمية.