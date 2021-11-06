شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي متقطع للصيام لفقدان الوزن والتحكم فى سكري الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سكري الحمل هو نوع من مرض السكري يحدث فقط أثناء الحمل، من المعروف أن النساء المصابات بسكري الحمل أثناء الحمل معرضات لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة بمقدار عشرة أضعاف.

يمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع 2 بدوره إلى أمراض مزمنة أخرى مثل أمراض القلب والسرطان، ولكن الخطر أكبر بالنسبة لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن، وبالتالي، فإن فقدان الوزن بعد سكري الحمل مهم لمنع ظهور مرض السكري من النوع 2.

وفقًا لدراسة جديدة حسب موقع " thehealthsite"، يعد نظام الصيام المتقطع الشهير 5: 2 خيارًا جيدًا لهم، اقترح البحث الجديد من جامعة جنوب أستراليا أن نظام الصيام المتقطع الشائع 5: 2 له نفس فعالية النظام الغذائي التقليدي الذي يحد من الطاقة لفقدان الوزن.

ما هو النظام الغذائي 5: 2؟

هو شكل شائع من الصيام المتقطع الذي يتضمن تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة 5 أيام في الأسبوع، ثم تقييد تناول السعرات الحرارية في اليومين الآخرين.

كيفية إدارة سكري الحمل

غالبًا ما يوصي الأطباء بتناول الطعام الصحي والنشاط البدني المنتظم للتحكم في سكري الحمل، الأنظمة الغذائية المقيدة للطاقة المستمرة - أو الأنظمة الغذائية التي تقلل السعرات الحرارية بنسبة 25-30 % هي الاستراتيجية الأكثر شيوعًا لفقدان الوزن والوقاية من مرض السكري.

ما تحتاج لمعرفته حول النظام الغذائي 5: 2

يتطلب النظام الغذائي 5: 2 خفض السعرات الحرارية التي تتناولها في أيام الصيام إلى 25 % أو ربع ما تتناوله بانتظام في الأيام المتبقية، على سبيل المثال، إذا كنت تتناول حوالي 2000 سعرة حرارية يوميًا بانتظام، فيجب عليك تقليلها إلى 500 سعرة حرارية في أيام الصيام.

أيام الصيام ليست متتالية، يمكنك تقليل تناول السعرات الحرارية يومي الاثنين والخميس أو الأربعاء والسبت، حتى يحصل جسمك على السعرات الحرارية والعناصر الغذائية لتزدهر.

تأكد أيضًا من تناول نظام غذائي صحي في الأيام الخمسة العادية من النظام الغذائي 5: 2. قد لا يكون مفيدًا إذا كنت تتناول الأطعمة السكرية أو المصنعة لمدة 5 أيام ثم الحد من السعرات الحرارية لمدة يومين فقط.