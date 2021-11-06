6 طرق لرفع المناعة بدون مكملات غذائية أو فيتامينات

بيروت - نادين محمد -

مع التقلبات الجوية يصاب الكثيرون بنزلات البرد والإنفلونزا وسيلان الأنف بجانب مجموعة من الأعراض الأخرى مثل الصداع وآلام الجسم والتهاب الحلق .

إليك بعض النصائح للوقاية من نزلات البرد ورفع المناعة هذا الشتاء والحفاظ على لياقتك ونشاطك .

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تعزيز المناعة

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1-غسل اليدين بانتظام

عليك غسل اليدين جيداً قبل تناول الطعام أو لمس الوجه لتقليل خطر الإصابة بعدوى COVID .

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تنظيف اليدين

تنتشر الفيروسات المسببة لنزلات البرد من سعال وعطس الشخص المصاب؛ لتعيش على اليدين والأسطح لمدة 24 ساعة.

لذلك، قومي بغسل يديك جيداً بالماء والصابون قبل تناول الطعام أو لمس وجهك؛ لتجنب الإصابة بالعدوى ونزلات البرد.

2-ابقي رطبة

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ابقي رطبة

في الشتاء بشكل عام، ينخفض مستوى استهلاكك اليومي من الماء لبرودة الجو وعدم الشعور بالرغبة في تناول الماء إلا أنه في المقابل يساعد الماء على طرد السموم من الجسم، ويمنع عنا الإصابة بالمرض.

لذا إذا كنت تريدين البقاء بصحة جيدة، فتناولي ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم. يمكنك أيضاً تناول الحساء ومرق العظام لزيادة كمية السوائل التي نتناولها يومياً .

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يساعد على الحصول على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والحفاظ على اللياقة.

​ تناول طعاماً صحياً

انتبهي بشكل خاص لمستويات تناول الزنك وفيتامين د، يساعد هذان المركبان على تعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالمرض.

يمكن أيضاً تناول المزيد من الخضروات الورقية والحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه.

4- الحصول على قسط كافٍ من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لمحاربة البرد والوقاية منه، فعندما نحصل على نوم جيد في الليل، ينتج جسمنا السيتوكينات، وهي أنواع من البروتينات التي تستهدف العدوى والالتهابات. لذلك يجب أن يكون النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات يومياً للحفاظ على نشاط جهاز المناعة لديك.

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الحصول على قسط كافٍ من النوم

التمرين ليس ضرورياً فقط للتخلص من الكيلوجرامات أو بناء العضلات، بل يساعد على تقوية المناعة ومنع الإصابة بنزلات البرد.

تشير الدراسات إلى أن التمارين الرياضية تساعد الخلايا المناعية على التحرك بسرعة أكبر في جميع أنحاء الجسم وتحسين الدورة الدموية ومحاربة العدوى بطريقة أفضل.

يمكن الحفاظ على النشاط باتباع روتين تمارين منتظم مثل المشي واليوجا والتأمل والجري وتدريبات القوة.

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التمرين