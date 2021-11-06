شكرا لقرائتكم خبر عن عكس المتوقع.. الرجال يعانون من ألم عاطفي أكثر من النساء أثناء الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل الرجال حقًا أقل اهتمامًا عاطفيًا بالعلاقة من النساء؟ ليس صحيح، كما يقول علماء النفس، فقد كشفت دراسة جديدة قادها باحثون في جامعة لانكستر البريطانية أن الرجال يميلون إلى الشعور بألم عاطفي أكثر من النساء أثناء الانفصال.

يُعتقد أن النساء أكثر عرضة لمشاكل العلاقة والبحث عن العلاج أكثر من الرجال، على عكس هذه المعتقدات الشائعة ، أظهرت الدراسة أن الرجال يناقشون حسرة القلب عبر الإنترنت أكثر بكثير من النساء ، كما أنهم كانوا أكثر عرضة لطلب المساعدة في العلاقة أكثر من النساء.

بدأ فريق دولي من علماء النفس الدراسة كمحاولة لتحديد مشاكل العلاقات الأكثر شيوعًا التي يعاني منها الأشخاص خارج البيئات الإكلينيكية والاستشارية.

الفروق بين الجنسين في العلاقات

في الدراسة ، وجد الباحثون أن الناس يتحدثون أكثر عن الألم العاطفي الناجم عن مشاكل علاقتهم ، وليس المشاكل أنفسهم، كان الموضوع الأكثر شيوعًا الذي تم نشره على الإنترنت حول "وجع القلب" وكان يتألف من كلمات مثل الندم ، والانفصال ، والبكاء ، والحزن.

على عكس ما توقعوه ، وجد الفريق أن الرجال يناقشون حسرة القلب أكثر بكثير من النساء، وأكد علماء النفس أن الرجال كانوا أكثر عرضة لطلب المساعدة في العلاقات أكثر من النساء في مواقع الإنترنت.

يعتقد الباحثون أن نتائج الدراسة قد تكون مفيدة في الإعدادات السريرية في تطوير صورة أكثر دقة لمشاكل العلاقة ، والتي يمكن أن تساعد الأزواج على فهم أفضل لمتى ولماذا تسوء الأمور في العلاقة ، وربما تساعدهم على تجنب الانتكاسات الأكثر شيوعًا للرومانسية.

بشكل عام، أظهرت النتائج مدى انتشار مشاكل العلاقات، وأن الرجال لديهم احتمالية مثل النساء للبحث عن علاقة ، مما قد يساعد في إزالة وصمة طلب المساعدة.