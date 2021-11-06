تطوير دواء لعلاج كورونا يقلل الوفيات بنسبة 89%

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت شركة “فايزر”، الجمعة إن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى فيروس كورونا تظهر أنها عالية الفعالية.

وقالت الشركة إن الدواء الذي أطلق عليه “باكسلوفيد”، نجح بنسبة 89 في المئة في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بكوفيد والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد.

وأعلنت أنها ستطلب من إدارة الغذاء والدواء والجهات التنظيمية الدولية الموافقة على الحبوب في أقرب وقت ممكن، بعد أن أوصى خبراء مستقلون بوقف دراسة الشركة بناء على قوة نتائجها.

وأصدرت شركة فايزر نتائج أولية لدراستها على 775 بالغا. كان لدى المرضى الذين يتناولون دواء الشركة مع مضاد فيروسات آخر انخفاضا بنسبة 89 في المائة في معدل دخولهم إلى المستشفى أو الوفاة بعد شهر، مقارنة بالمرضى الذين يتناولون حبوبا وهمية.

وأقل من 1 في المائة من المرضى الذين يتناولون الدواء احتاجوا إلى دخول المستشفى ولم يمت أحد. في مجموعة المقارنة، تم نقل 7 في المائة إلى المستشفى وكانت هناك سبع وفيات.

وقال ألبرت بورلا المدير التنفيذي لـ”فايزر”: “أنباء اليوم تمثل تغييرا حقيقيا لقواعد اللعبة في الجهود العالمية لوقف الدمار الناجم عن هذا الوباء”.

وأضاف أن “هذه البيانات تدل على أن دواءنا المضاد للفيروس الذي يؤخذ عبر الفم، في حال تم إقراره أو ترخيصه من قبل الهيئات الناظمة، سيكون بمقدوره إنقاذ حياة المرضى وخفض شدة إصابات كوفيد ومنع الحاجة لنقل 9 من 10 حالات إلى المستشفيات”.

وتركز التحليل الأساسي للبيانات على أرقام ترتبط بـ1219 بالغا في أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا وإفريقيا وآسيا.