رجيم الجوافة في 5 أيام لرفع المناعة وتخسيس الوزن

بيروت - نادين محمد -

فوائد عديدة لتناول الجوافة؛ للتخلص من الوزن الزائد بشكل طبيعي، فهي تحتوي على البروتينات والفيتامينات والألياف، تساعد الجوافة أيضاً على تخسيس الوزن من خلال تنظيم عملية التمثيل الغذائي، فهي مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي الذي يعمل على رفع المناعة.

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محاربة السكري

وفقاً لموقع “ndtv” تعد الجوافة فاكهة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، ولا ترفع مستويات السكر في الدم، فهي غنية أيضاً بالمنجنيز، مما يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى من الطعام الذي نتناوله، كما أن احتواء الجوافة على الألياف يساعد على محاربة الإمساك وتسهيل الهضم وتساعد على الشعور بالامتلاء والشبع.

خطة رجيم الجوافة

النظام الغذائي:

الإفطار: كوب من عصير الجوافة

شريحة جبن لايت + توست سن

وبين الإفطار والغداء ثمرتا جوافة

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اليوم الأول:

الغذاء: شريحتان من صدور الدجاج + طبق بروكلي وجزر سوتيه + بطاطس مشويه

العشاء: كوب زبادي + كوب زنجبيل



اليوم الثاني:

الغداء: 8 ملاعق كوسة باللحم المفروم + 3 ملاعق أرز

بعد الغداء بساعتين تناول ثمرة جوافة

العشاء: توست سن + بيضة مسلوقة

بعد ساعة: ثمرة جوافة

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اليوم الثالث:

الغداء: لحم مشوي + طبق خضار سوتيه بدون دهون

بعد الغداء بساعتين تناول ثمرة جوافة

العشاء: كوب من الليمون بالنعناع +شريحتان من البسكويت الدايجستف



اليوم الرابع:

الغداء: طبق من الفول + 2 توست + 1خبز ريجيم

بعد الغداء بساعتين تناول ثمرة جوافة

العشاء: ثمرتا جوافة + كوب من الزبادي

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اليوم الخامس:

الغداء: علبة تونة + سلاطة

بعد الغداء بساعتين تناول ثمرة جوافة

العشاء: شريحتان من النستو + 1 توست سن + ثمرتان من الخيار أو الجزر