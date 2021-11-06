شكرا لقرائتكم خبر عن تناول البطاطا يساعد في ضبط مستويات السكرى وعلاج مقاومة الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Science Direct، عن وجبة شتوية لذيذة يعشقها الملايين حول العالم، ثثبت فعاليتها في ضبط مستويات السكرى بالدم، خاصة أن الاحصائيات تشير إلى أن مرض السكري من النوع 2 سيؤثر على واحد من كل 10 أشخاص في العقد المقبل، طبقا لما ورد في موقع اكسبريس.

ويعد مرض السكري من النوع 2 أكثر شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث يؤثر على حوالي 90 % من إجمالي المرضى، لذا قد تكون البطاطا أحد الأطعمة التي تؤدى إلى انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ، على الرغم من ارتفاع مستويات الكربوهيدرات، فإن المحتوى العالي من الألياف بها، يمنحها رقم مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض، وبالتالي تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين ، والتي بدورها يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

وأوضح الخبراء أن تناول البطاطا يمكن أن يساعد هذا الأفراد المصابين بداء السكري على التحكم في نسبة السكر في الدم، خاصة البطاطا الحلوة البرتقالية، نظرا لأنها غنية بالبوليفينول، الذى يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم والالتهابات وحتى الأنسولين.

وبصرف النظر عن مؤشر نسبة السكر في الدم، هناك فائدة صحية أخرى للبطاطا الحلوة وهي ارتفاع مستويات المغنيسيوم، والذى يمكن أن يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، خاصة لمرضى السمنة، بجانب دورها في ضبط مستويات الجلوكوز والكوليسترول في البلازما لدى مرضى السكري من النوع 2.