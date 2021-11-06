شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول الجزر يومياً مفيداً لصحتك؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتمي الجزر إلى مجموعة الخضروات الجذرية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، ويأتي الجزر بألوان مختلفة، مثل الأصفر والبرتقالي والأسود والأبيض والأرجواني في هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول الجزر وهل من الصحى تناوله يومياً، بحسب موقع" medicinenet".

يحتوي الجزر أيضًا على العديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، مثل فيتامينات ب المعقدة والمعادن، مثل الحديد والزنك والمنجنيز والعديد من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة.

قد تساعد مضادات الأكسدة في الجزر فى تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأنواع السرطان المختلفة، والجزر غني بالألياف، لذا فهو يساعد في تنظيم حركة الأمعاء ويمنع الإمساك، كما أنها تساعد في الحفاظ على الوزن تحت السيطرة لأنها أطعمة منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالألياف ويعتبر الجزر مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ الضروري لصحة العين والرؤية الجيدة.

هل من الصحى تناول الجزر كل يوم؟

تناول الجزر باعتدال مفيد لصحتك ومع ذلك ، فإن تناول الجزر بكثرة يمكن أن يسبب حالة تسمى كاروتينيميا يشير هذا إلى تغير لون الجلد إلى الأصفر بسبب ترسب مادة تسمى بيتا كاروتين الموجودة في الجزر.

يكون هذا التغيير في لون البشرة أكثر وضوحًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة يبدأ اللون الأصفر الكلاسيكي بشكل كلاسيكي في المناطق ذات الجلد السميك، مثل راحة اليد ، وباطن القدمين ، والمرفقين ، والركبتين، والطيات حول الأنف (الطيات الأنفية الشفوية).

عندما يستمر الشخص المصاب في تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين، مثل الجزر والمانجو والمشمش والتفاح واليقطين تبدأ المزيد والمزيد من مناطق الجلد في التحول إلى اللون الأصفر.

الأطفال الصغار والرضع أكثر عرضة للخطر لأنهم يتغذون بشكل عام على مثل هذه الأطعمة.

كم من الجزر في اليوم يعتبر أكثر من اللازم؟

تحتوي جزرة واحدة في المتوسط ​​على حوالي أربعة ملج من بيتا كاروتين. قد يؤدي تناول حوالي 10 جزر يوميًا لمدة أسبوعين إلى حدوث كاروتينيميا يحدث هذا بسبب ترسب البيتا كاروتين في الجلد.وبالتالي ، يجب تناول العديد من الفواكه والخضروات، بما في ذلك الجزر ، باعتدال للحصول على آثارها المفيدة دون التسبب في أي آثار غير مرغوب فيها.