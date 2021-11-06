شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نوع الشاى السحرى لعلاج التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لو كنت تعانى من التهاب المفاصل، يجب عليك إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي، مثل الاستغناء عن الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الالتهاب، وتناول المزيد من الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات، كما يُفضل فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي للجسم، لأن زيادة الوزن تسبب ضغطًا على المفاصل، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

وجدت دراسة استمرت 4 أشهر شارك فيها 100 شخص مصاب بالتهاب المفاصل العظمي، أن تناول خمسة جرامات من مستخلص ثمر الورد كل يوم يقلل الألم بالنسبة لـ65%، لما له من فوائد صحية، كما يستخدم كعلاج طبيعي للعديد من الحالات المختلفة، بما في ذلك وجع الأسنان، بجانب تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب.



شاي ثمرة الورد

ويحتوي ثمر الورد على مادتين يعتقد أنهما يُقللان من التهاب المفاصل وآلامها، وهما البوليفينول والأنثوسياني، حيث يحتويان الأول على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بجانب أنه غني بفيتامين C، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة بالإضافة إلى تعزيز وظيفة الجهاز المناعي.

وعلاوة على ذلك، أشارت الدراسات أيضًا إلى أن ثمر الورد يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على فقدان الوزن، ما قد يساعد في إدارة آلام والتهاب المفاصل، حيث يعتبر هذا الشاي بديلا رائعا منخفض السعرات الحرارية للمشروبات السكرية، وخالي من الكافيين، ولكن يجب قبل استخدامه استشارة الطبيب المختص.