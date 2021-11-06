شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلبين على التوتر عند التعايش مع سرطان الثدي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تشخيص إصابتك بسرطان الثدي أو أي مرض آخر، من الطبيعي الشعور بالضيق، ولكن من المهم أيضًا أن نفهم أنه الآن أكثر من أي وقت مضى يجب على المرضى التزام الهدوء والتفاؤل من أجل التعافي بشكل كامل.

خلال هذه العملية من الخضوع للعلاج، اشرك نفسك في ممارسات شاملة مثل اليوجا التي ستبقيك منخرطًا بشكل مثمر وتساعدك على الابتعاد عن التفكير السلبي، وفقا لتقرير موقع " webmd".

التزم بالانضباط

يمكن أن تساعدك اليوجا على الاستمرار في عيش حياة الانضباط التي تشتد الحاجة إليها أثناء العلاج والشفاء، بدلاً من الشعور بالاكتئاب والتوتر وعدم النشاط ، استيقظ مبكرًا في الصباح لممارسة الرياضة اللطيفة أو تقنيات التأمل.

نشّط نفسك

لن تحافظ اليوجا على نشاط الجسم ولياقته فحسب، بل ستحافظ أيضًا على نشاط العقل، ستسمح لك ممارسة اليوجا من خلال المواقف والتنفس والتأمل ببناء علاقة قوية مع الذات، سيعزز ذلك ثقتك بنفسك ويساعدك في عملية الشفاء والشفاء.

فكر بإيجابية

يمكنك الحفاظ على ذهنك إيجابيًا من خلال التأكيدات الإيجابية لإضفاء الهدوء على العقل.

بعض الأساليب لدرء الإجهاد

تمارين اليوجا والتأمل تعمل على استرخاء العقل وتساعدك على الاستمرار في التركيز على رحلة الشفاء، هذا ممكن فقط إذا كنت تعمل من أجل التعافي بوضوح وتفاؤل.

اليوجا هي بعد كل شيء عملية روحية تستخدم الجسد والعقل والحواس لتحقيق الاتحاد، وهى رحلة نحو الاتحاد مع ذاتك العليا من خلال محاذاة العقل والجسد والروح مما يساعدك على أن تصبح أكثر وعيًا وتصل إلى قدر أكبر من الشفاء.