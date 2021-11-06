شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد قرع العسل لصحتك.. منها تحسين المناعة وصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرع العسل أو اليقطين من أكثر الفواكه المفيدة لصحتك، فهو غنى بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحمى جسمك من الإصابة بالأمراض، وفي هذا التقرير نتعرف على فوائد قرع العسل لصحتك، بحسب ما ذكر موقع osfhealthcare.

فوائد قرع العسل لصحتك

صحة العيون وتحسين المناعة

يحتوى قرع العسل على مادة البيتا كاروتين، التي تمنحه هذا اللون البرتقالي النابض بالحياة، ثم تقوم أجسامنا بتحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ، وهو مفيد لأعيننا ونظام مناعتنا، وبحسب الدراسات فإن كوب واحد من اليقطين المعلب يحتوي على 250٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين أ.

مصدر جيد للألياف

يعتبر اليقطين مصدرًا جيدًا للألياف، ويحتوي اليقطين المعلب على 7 جرامات من الألياف لكل كوب. الألياف مفيدة لإزالة الكوليسترول من الجسم ، والحفاظ على نسبة السكر في الدم من الارتفاع والمساعدة في تنظيم عادات الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، تساعدنا الألياف أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول كما يمكن أن يقلل ذلك من الإفراط في تناول الطعام ويساعد في الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.

تحسين صحة القلب

إذا كنت تحاول أن تأكل طعاماً صحيًا للقلب، فإن قرع العسل يناسبك، ويتكون الأكل الصحي للقلب من اختيار الأطعمة منخفضة الدهون والملح والسكر ولكنها غنية بالألياف.

غنى بالبوتاسيوم

للمساعدة في خفض ضغط الدم، جرب تناول قرع العسل الذي يحتوي على البوتاسيوم والذي يساعد في التحكم في ضغط الدم، يساعد البوتاسيوم أيضًا في صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، و يوجد حوالي 10٪ من البوتاسيوم اليومي في نصف كوب من اليقطين المعلب.

منخفض السعرات الحرارية

اليقطين ليس مصدراً للسعرات الحرارية العالية، كما تعتقد، لكن تأتي معظم السعرات الحرارية من الدهون والسكر المستخدم في جعل مذاق حلوى " قرع العسل في الفرن" جيدًا للغاية، والحقيقة أنه لا يحتوى على سعرات حرارية عالية، بل يحتوى كوب واحد من اليقطين المعلب على 83 سعرة حرارية فقط، فهو غنى بحوالي 90٪ منه من الماء.

طعام غنى بالمغذيات

نظرًا لأن اليقطين منخفض في السعرات الحرارية، فقد تتساءل كيف يمكن أن يكون له الكثير من الفوائد الغذائية في مثل هذه السعرات الحرارية القليلة.

يُطلق على العديد من فواكهنا وخضرواتنا أطعمة غنية بالعناصر الغذائية هذا يعني أنها منخفضة السعرات الحرارية ، لكنها مليئة بكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن لإبقائنا بصحة جيدة.

بذور اليقطين مليئة بالمغنيسيوم والزنك والألياف، تضيف بذور اليقطين المزيد من العناصر الغذائية الرائعة وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن ربع كوب من بذور اليقطين يحتوي على ما يقرب من نصف الكمية اليومية الموصى بها من المغنيسيوم ويساعد المغنيسيوم على خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة العظام.