شكرا لقرائتكم خبر عن ألم في الصدر وضيق بالتنفس أبرز أعراض الإصابة بجلطة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير جلطة القلب إلى وجود ألم شديد في الصدر يصاحبه ضيق في التنفس، وأعراض أخري سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، ويقدمها التقرير المنشورعبر موقع "HEATHLINE" الطبي.

أكد التقرير، أن جلطة القلب تعد من أخطر أنواع الجلطات، ولها العديد من الأسباب كتراكم الكولستورل علي شرايين القلب، والتدخين وتناول الأطعمة الغير صحية المليئة بالدهون.

وأضاف التقرير، أن السمنة وتراكم الدهون في الجسم، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بجلطة القلب، وأيضا عند التقدم في العمر الذي يصاحبه الإصابة بأمراض مزمنة، كما أن مرضي ارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة، وأحدث الأبحاث أكدت أن مرضي السكر لديهم فرص الإصابة العالية بجلطات القلب، والحل هو تنظيم نسبته في الدم، والحد من تعرضه للإرتفاع.

وقدم التقرير، أعراض الإصابة بجلطة القلب، ومنها:

- ألم شديد في الصدر ويصاحبه مع بعض المصابيين ألم في الفك أو الكتف الأيسر و الظهر.

- عدم القدرة علي التنفس أي ضيق شديد في التنفس.

- ألم شديد في المنطقة العلوية للمعدة.

- زيادة تدفق كميات العرق .

- الشعور بالقلق والتوتر الشديد.

- السعال.

- تسارع ضربات القلب.

- عدم القدرة علي التركيز.