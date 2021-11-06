شكرا لقرائتكم خبر عن الحميات الغذائية.. 3 أطعمة تشعرك بالشبع دون زيادة في الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند اتباع الحميات الغذائية التي تهدف للتخلص والقضاء علي الوزن الزائد، والحرمان من تناول بعض الأطعمة وذلك للوصول لهدف محدد وهو وزن مثالي وصحي، يقدم الخليج 365 بعض الأطعمة قليلة السعرات الحرارية، والهادفة للتخلص من الوزن الزائد، وأيضا تساعد في شعورك بالشبع لفترة طويلة، وتعد خيارا جيدا لتناولها بين الوجبات.

وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أفضل سناك يمكنك تناوله بين الوجبات، أو عند الشعور بالجوع أثناء اتباعك للحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، ومنها:

-التفاح:

من أفضل الفواكه التي ينصح بتناولها خلال اتباعك للحميات الهادفة للقضاء علي الوزن الزائد، فهو يحتوي علي نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وأيضا يساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة، ولذا فهو خيارا غذائيا رائع، لإحتوائه علي الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

-الجرجير:

يحتوي أيضا علي سعرات حرارية منخفضة، ويعد خيارا غذائيا رائع لإحتوائه علي نسبة عالية من القيم الغذائية، فهوي يحتوي علي الحديد والزنك والألياف المفيدة، ولذا تناولك له يعد خيارا جيدا.

-الجزر:

لا يحتوي علي نسبة غذائية عالية، ولذا تناولك له يعد خيارا غذائيا هائل لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتويها من الألياف والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.