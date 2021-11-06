شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو العدد المثالي للكيلوجرامات التي تحتاج إلى التخلص منها في أسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، غالبًا ما يقضي الشخص ساعات في التفكير في مقدار ما هو جيد بما فيه الكفاية وكم هو أكثر من اللازم للاحتفاظ به على المدى الطويل.

على الرغم من أنها عملية تستغرق وقتًا طويلاً ، إلا أن فقدان الوزن يتطلب إجراء تغييرات في النظام الغذائي والتمارين الرياضية لتحقيق أقصى قدر من الفوائد وأفضل النتائج، ومع ذلك ، غالبًا ما يقضي المرء عدة ساعات في التساؤل عن مقدار فقدان الوزن في الأسبوع الذي يمكن اعتباره صحيًا.

ووفقا لتقرير موقع Times Now نعرض بعض الأشياء التي يجب تجنبها لفقدان الوزن بشكل صحي، والعدد المثالي للكيلوجرامات التي يحتاج المرء للتخلص منها في أسبوع.

ما مقدار فقدان الوزن الصحي؟

تعتبر أهداف فقدان الوزن مخصصة للغاية ويتم تحديدها من قبل فريق مؤهل من المتخصصين في الرعاية الصحية مع مراعاة حالتك الطبية، ويتراوح فقدان الوزن الصحي ما بين 400 جرام إلى 1 كيلوجرام في الأسبوع.

خطة النظام الغذائي المثالية ستهتم بجدولك الزمني، ومتطلبات الطاقة، وأوجه القصور إن وجدت ، والحالات الطبية ، والهضم ، وخطة النشاط ، ومتطلبات السوائل أو المياه ، وستتركك تشعر بالنشاط ، وليس بالحرمان والجوع، الق نظرة على أهم النصائح: