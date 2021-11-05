شكرا لقرائتكم خبر عن تناول كميات وفيرة من الأسماك تخفض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة بوردو الأمريكية، أن هناك صلة وطيدة بين تناول الأسماك وخفض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية في الدماغ، التي تسهم في تلف الأوعية الدموية في الدماغ وهي عامل خطر للإصابة بالخرف الوعائي والسكتة الدماغية، طبقا لما ورد في موقع ميديكال اكسبريس.

وأجرى الباحثون تحليلا لعدد من البيانات لرصد للعلاقة بين أمراض الأوعية الدموية والخرف، من خلال تحليل فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لـ1623 شخصًا فوق سن 65 عامًا وليس لديهم تاريخ طبي للإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو الخرف، كما قام المشاركون بملء استبيان حول عاداتهم الغذائية، حيث قارن الباحثون عدد علامات مرض الأوعية الدموية بين المشاركين.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من الأسماك كانت لديهم علامات تلف أقل في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغتهم من أولئك الذين تناولوها بشكل أقل، مما يشير الى الارتباط بين تناول الأسماك وأمراض الأوعية الدموية أقوى لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 69 عامًا.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بتناول حصتين من الأسماك في الأسبوع كجزء من نظام غذائي متوازن، خاصة الأسماك الزيتية لأنها مصدرًا للأحماض الدهنية المهمة، التي تعد المفتاح الاساسى للحفاظ على صحة الدماغ .