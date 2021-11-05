شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين سى ليس مجرد عنصر غذائى.. اعرفِ فوائده الصحية للبشرة والجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان هناك مكون واحد تحتاجه لتعزيز وحماية بشرتك من التلف، فهو فيتامين سي، إنه ليس مجرد عنصر غذائي أساسي يجب أن تأكله كل يوم ولكنه أيضًا مكون رائع للبشرة، يعتبر فيتامين سي أحد مضادات الأكسدة القوية للعناية بالبشرة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فوائد فيتامين سي للبشرة:

ابدأ يومك بغسول منعش للوجه بفيتامين C سينظف بشرتك دون الإخلال بحاجز الرطوبة الطبيعي بينما يعمل التونر على ترطيبها وتهدئة الأجزاء المتهيجة، كما سيؤدي تطبيق كريم النهار بفيتامين سي مع واقي الشمس إلى حمايتك بشكل أكبر من أشعة الشمس الضارة.

المغذيات الحيوية والقابلة للذوبان في فيتامين سى تساعد على تلاشي التصبغ وتفتيح لون البشرة، كما أنه يحارب الجذور الحرة وبالتالي يحمي بشرتك من البقع والبهتان.

يشجع فيتامين سي على تجديد الخلايا ويحفز بشرتك على إنتاج المزيد من الخلايا الليفية للكولاجين والإيلاستين بما يساعد على استعادة تماسكها ويمنح بشرتك مظهرًا مشدودًا وممتلئًا.

إلى جانب تفتيح لون بشرتك، فإنه يساعد أيضًا على تنعيم نسيج البشرة ليجعلها تبدو بمظهر ناعم، يحافظ فيتامين سي على رطوبة البشرة مما يمنحها مظهرًا متوهجًا وصحيًا.

إذا كنت ممن يعانون من الالتهابات أو الاحمرار بسبب التعرض المفرط للشمس أو غير ذلك، أضف فيتامين سي إلى نظام العناية ببشرتك، فهو يعالج الالتهاب ويقلل أيضًا من الاحمرار لمنح بشرتك لونًا موحدًا.