شكرا لقرائتكم خبر عن فى موسم التقلبات الجوية.. عزز مناعتك بتناول الأطعمة الغنية بالحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل التقلبات الجوية نظرًا لتغيير الفصول، يبحث الجميع عن أفضل الطرق لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، خاصة مع استمرار وباء كورونا، وارتفاع عدد الإصابات بالأنفلونزا فى موسم نزلات البرد، ويمكنك تحسين صحتك المناعية من نظامك الغذائي، عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، ولعل أهمها الحديد المفيد لتحسين مستويات الهيموجلوبين مما يعزز إمداد الأكسجين للخلايا والأنسجة والأعضاء التالفة ومن ثم تقوية جهاز المناعة لديك، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. أهم 6 أطعمة غنية بالحديد لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض:

الخضراوات

تعتبر الخضراوات مثل البازلاء مصدرًا جيدًا للحديد، حيث تحمى من أمراض القلب والسكري والالتهابات وارتفاع ضغط الدم.

الفواكه الحمضية

مثل البرتقال واليوسفى والليمون، حيث أن هذه الفواكه غنية بفيتامين سى الذي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء ويساعد في بناء جهاز المناعة.

السبانخ

تعتبر من أفضل مصادر الحديد، حيث تساعد على زيادة عدد الهيموجلوبين في الدم، كما أنها غنية بفيتامين C والكالسيوم والصوديوم والفوسفور.

الأسماك

توفر الحديد والبروتينات كما أنها ذوى سعرات حرارية منخفضة، مثل التونة والسردين والماكريل، وهي مصادر ممتازة للحديد.

الفواكه المجففة

مثل الزبيب والتمر والمشمش، فهى صحية ومفيدة لتحسين عدد خلايا الدم عن طريق زيادة مستويات الهيموجلوبين.

كبد الدجاج

كبد الدجاج غنى بالحديد وفيتامين ب، كما يمكنك أيضًا تناول البيض ولحم البقر والديك الرومي، للحصول على جرعة مناسبة ومعززة من الحديد.