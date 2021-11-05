خلال جائحة كورونا.. مبيعات الماريجوانا ارتفعت 25% في هذا البلد!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - تشير دراسة جديدة إلى أنّ جائحة COVID-19 أدت إلى زيادة في مبيعات جميع أنواع المخدرات، لكن مشتريات الماريجوانا زادت أكثر من غيرها.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع “ديلي ميل”، وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد جمع باحثون من جامعة ماكماستر في هاميلتون، أونتاريو، كندا بيانات مبيعات الماريجوانا والكحول في مدينتهم للعثور على ما إذا كانت هناك زيادة مرتبطة بالوباء في مبيعات المخدرات.

ووجد الباحثون أنه في بداية الوباء، كانت هناك زيادة في المبيعات حيث تم تخزين العديد من الماريجوانا والكحول.

ارتفعت مبيعات الماريجوانا أكثر من ذلك بكثير، حيث قفزت تقريباً 25 نسبه مئوية، مع ارتفاع مبيعات الكحول بنسبة خمسة في المئة فقط.

وقال الدكتور جيمس ماكيلوب، المؤلف المشارك للدراسة ومدير مركز بيتر بوريس لأبحاث الإدمان في ماكماستر، في بيان:

“تقدم هذه النتائج واحدة من أولى وجهات النظر الوطنية حول التغيرات في تعاطي الكحول والقنب خلال فترة الوباء”.

وأضاف: “تتيح لنا بيانات المبيعات هذه فرصة لتحديد آثار الوباء على اثنين من أكثر المواد استخداماً في البلاد ككل.”

وقام الباحثون، الذين نشروا النتائج التي توصلوا إليها يوم الخميس في JAMA Network Open، بجمع البيانات من تشرين الثاني 2018 إلى تموز 2021.

وقد تم تشريع الماريجوانا في كندا في تشرين الأول 2018، وتحديد السن القانوني للشراء في أونتاريو ب 19 سنة.

وجد فريق البحث زيادة في مبيعات الماريجوانا والكحول في بداية الوباء، الأمر الذي يعزوه إلى “تخزين” البضائع عند وصول كوفيد لأول مرة.

كما شهدت السلع الاستهلاكية الأخرى، مثل ورق التواليت، ارتفاعاً مشابهاً في مبيعات الوباء في وقت مبكر حيث قام الناس بتخزينها، على أمل الحصول على ما يكفي في المنزل لحين الانتهاء من الوباء.

بعد الزيادة الأولية في المخزون، عادت مبيعات الكحول إلى طبيعتها وعادت إلى مستويات قريبة من حيث كانت قبل الوباء.

وجد الباحثون أنّ المبيعات زادت بنسبة خمسة في المئة على أساس شهري، أو $1.86 مليار دولار كمبيعات إضافية أثناء الجائحة.

ومع ذلك، استمرت مبيعات الماريجوانا في النمو، حيث لجأ الكثيرون إلى المخدر خلال الوباء.

بعد فترة التخزين الأولية، زادت مشتريات المخدر ما مجموعه أقل بقليل من 25 في المائة خلال جائحة كورونا، أو 811 مليون دولار أكثر من الفترة السابقة.

لا يمكن للباحثين تحديد سبب حدوث ذلك مع الماريجوانا، وليس الكحول، على الرغم من أنهم ينظرون إلى أنه يمكن أن يكون لذلك علاقة بالتغييرات في الطرق التي يدير بها الناس صحتهم العقلية.

وقال ماكيلوب: “تعطينا أرقام المبيعات هذه أدلة على التغييرات المحتملة في الأنماط السلوكية ويمكن أن تفيد التخطيط لمعالجة آثار الصحة العقلية لوباء COVID-19”.

يمكن أن تكون الزيادة في المبيعات أيضاً جزءاً من اتجاه طبيعي كان من شأنه أن يحدث ما إذا كان الوباء قد حدث على أي حال، حيث تسبب إضفاء الشرعية الحديثة إلى حد ما على الدواء في نمو هائل للمبيعات بمرور الوقت.

وقال الدكتور جان كوستيلو، المؤلف المشارك للدراسة ومدير التقييم في معهد هوموود للأبحاث، في بيان:

“من غير الواضح ما إذا كانت هناك أنماط مماثلة خارج كندا، لكنّ النتائج تشير إلى قيمة بيانات المبيعات كاستراتيجية لتوصيف آثار COVID-19 على تعاطي المخدرات”.

مضيفاً: “على الرغم من أنّ المشهد المتغير بعد تشريع القنب هو أمر حاسم، فإنّ توافر بيانات مبيعات القنب هو نعمة للباحثين الذين يقيمون آثار الوباء.”

في الولايات المتحدة، سجلت ولايات متعددة زيادة في مبيعات الماريجوانا في العام الماضي، وفي الولايات التي يتم فيها تشريع المخدر، كانت لصناعة المخدر سنة قياسية.

ارتفعت مبيعات السجائر في 2020 أيضاً، وهي تعتبر حالة نادرة بعد عقود من الانخفاض في الاستخدام.