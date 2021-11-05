شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الإفراط فى تناول الأطعمة الصحية قد يسبب زيادة فى الوزن! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الناس على الحميات الغذائية لإنقاص الوزن، ويقضون ساعات في صالة الألعاب الرياضية، ويأكلون طعامًا صحيًا، ويتكيفون مع التغييرات الصحية في نمط الحياة، ولكن القليل منهم يدرك أنه حتى المبالغة فى هذه العادات الصحية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية على الصحة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

هل يمكن أن تؤدي العادات الصحية إلى زيادة الوزن؟

قد تندهش من معرفة أن العادات الصحية التي يقترحها خبراء التغذية واللياقة البدنية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحتك إذا لم تمارس بشكل صحيح، يمكن أن يأخذك ذلك بعيدًا عن أهدافك لإنقاص الوزن دون إعطائك أي تلميحات.

وفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الصحية أيضًا إلى زيادة الوزن، هناك خرافة شائعة مفادها أن الأطعمة الصحية يمكن استهلاكها بأي كمية وليس لها أي تأثير سلبي على الصحة، حتى تناول الفاكهة بنهم من أجل إنقاص الوزن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في مكون الفركتوز، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تناول السعرات الحرارية.

التحكم فى الكمية هو المفتاح

الإفراط في أي شيء يضر بصحتك، وكذلك الأمر بالنسبة للأطعمة الصحية، فبعض الأطعمة على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية والسكر فيها، إلا أن تناول المزيد منها قد يأتى بنتائج عكسية مثل الحبوب الكاملة واللوز مليئة بالدهون الصحية والألياف والبروتينات الضرورية في نظامك الغذائي، ولكن عندما تأكل أكثر من حفنة من اللوز، قد تتعرض لزيادة فى وزنك مع مرور الوقت.

على الرغم من أن تناول كميات أقل من الطعام ليس حلاً لفقدان الوزن، ولكن بدلاً من ذلك، يتعين علينا تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية الغنية بالعناصر الغذائية ولكن باعتدال أيضًا، فالأطعمة مثل الأفوكادو والأسماك الدهنية والخضروات وزبدة الجوز يجب أن تستهلك باعتدال للحفاظ على فقدان الوزن تحت السيطرة.