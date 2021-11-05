شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا يحدث فى جسمك عندما تتوقف عن ممارسة النشاط البدني؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تحاول الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في معظم الأيام، ولكن بعد ذلك قررت أن تأخذ يوم راحة، ربما يتحول يوم الراحة إلى بضعة أيام بعد ذلك.

هناك الكثير من الأسباب لأخذ قسط من الراحة من روتين التمرين مثل الإجازة ، والطقس القاسي ، ومتطلبات العمل ، والالتزامات العائلية ، وما إلى ذلك، حتى أكثر عشاق اللياقة البدنية تفانيًا قد يضطرون إلى التوقف لفترة من الوقت بسبب آلام العضلات أو المرض أو الإصابة .

لا يجب أن تدفع نفسك لممارسة الرياضة كل يوم دون استراحة لأن جسمك يحتاج إلى أيام راحة واستشفاء لإصلاح ألياف العضلات وتقوية نفسه بين التدريبات.

ووفقًا للمجلس الأمريكي للتمرين (ACE) ، يعد استرداد التدريب عنصرًا مهمًا في برنامج التمرين ، وبالنسبة لمعظم الأشخاص ، يتكون هذا من يوم إلى ثلاثة أيام من الراحة اعتمادًا على كثافة النشاط.

ومع ذلك ، إذا تجاوزت أسبوعًا بدون نشاط ، فستبدأ في تجربة آثار "عدم التدريب" (وتسمى أيضًا إزالة التكييف) ، وهي ظاهرة تفقد فيها الآثار المفيدة للتدريب، على عكس الراحة والتعافي ، فإن التوقف هو فترة راحة ممتدة تؤدي إلى انخفاض اللياقة البدنية.

يعرض موقع "onlymyhealtg" المتغيرات التي تؤثر على فقدان اللياقة ، وكيف يؤثر ذلك على جسمك ، والطرق التي يمكنك من خلالها تقليل الخسائر خلال فترة الانقطاع ، وكيف يمكنك استعادة مستواك السابق.

العوامل التي تؤثر على فقدان اللياقة

يعتمد مدى فقدان اللياقة الذي تواجهه على عدة متغيرات ، بما في ذلك طول فترة التوقف عن التمرين وعمرك ومستوى لياقتك.

وقت بعيداً عن صالة الألعاب الرياضية

بشكل عام ، يمكن أن يؤدي التوقف لمدة أسبوعين فقط إلى انخفاض كبير في اللياقة البدنية، و خلصت دراسة من مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي إلى أن استراحة لمدة أربعة عشر يومًا فقط تقلل بشكل كبير من قدرة القلب والأوعية الدموية على التحمل ، وكتلة العضلات الهزيلة ، وحساسية الأنسولين.

وجدت إحدى الدراسات أن شهرين من عدم التمرين لدى الرياضيين أدى إلى تغييرات في تكوين الجسم ، وضعف وظيفة التمثيل الغذائي ، وتطور عوامل الخطر القلبية الوعائية، على الرغم من أن الوقت الذي يستغرقه فقدان مستويات اللياقة البدنية يعتمد على مدى لياقتك في البداية والمدة التي تمارسها ، فإن حتى رواد الصالة الرياضية الأكثر نشاطا سيتعرضون لفقدان لياقتهم بعد فترة توقف طويلة.

السن

مع تقدم الناس في العمر ، تنخفض بشكل طبيعي قدراتهم وجودة العضلات وكذلك خفة الحركة، ومن المهم ممارسة الرياضة والبقاء نشيطًا مع تقدمك في السن للحفاظ على اللياقة الوظيفية.

من المهم تتبع كيف يتغير جسمك مع تقدمك في العمر لأن فقدان كتلة العضلات وقوتها يمكن أن ينخفض بسرعة ، وسرعان ما تصبح أنشطة الحياة اليومية فجأة أكثر صعوبة.

التأثيرات الفسيولوجية على جسمك عند التوقف عن ممارسة الرياضة

عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة ، تحدث العديد من التغييرات الفسيولوجية، تبدأ في فقدان مكاسب القلب والأوعية الدموية التي حققتها ، مثل قدرة قلبك على ضخ الدم بشكل أكثر كفاءة ، وتحسين قدرة جسمك على استخدام الكربوهيدرات للحصول على الوقود ، وقدرة عضلاتك المعززة على معالجة الأكسجين.

قد تنخفض أي تحسينات رأيتها في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وسكر الدم. قد تواجه بعض زيادة الوزن. إذا كنت تمارس تمارين القوة ، فإن المكاسب في حجم العضلات والقوة والقدرة على التحمل التي عملت بجد من أجلها سوف تتضاءل.

عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة، ستلاحظ بلا شك تغيرات في عضلاتك، سوف تصبح أصغر وأضعف، وإذا كنت تمارس تمارين رياضية عالية الشدة أو تمارين رفع الأثقال ، فستجد انخفاضًا في القدرة على التحمل العضلي.

تؤدي فترة عدم التمرين التي تبلغ 12 أسبوعًا إلى انخفاض كتلة العضلات وقوة العضلات، على الرغم من أن العضلات يمكن أن تعود إلى مستويات ما قبل التدريب، الا ان الخبر السار هو أن إعادة التدريب يمكن أن تحدث بسرعة أكبر نتيجة لمفهوم يعرف باسم "ذاكرة العضلات".

بينما يمكن الحفاظ على أداء القوة لمدة تصل إلى أربعة أسابيع من التراجع، قد تنخفض القوة والقدرة على التحمل بشكل ملحوظ في هذه الفترة الزمنية كما هو موجود في دراسة واحدة.

ضغط الدم

يُعد انخفاض ضغط الدم من الفوائد المعروفة لممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، تعتبر ممارسة الرياضة تغييرًا مقبولًا طبيًا في نمط الحياة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، أظهرت دراسة بحثت في استجابات ضغط الدم لدى مجموعة من الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم انخفاضًا في ضغط الدم خلال فترة ستة أشهر من التدريب ، وارتفاعًا في ضغط الدم بعد أسبوعين فقط من عدم النشاط.

بالطبع ، لا يعني التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية أنك ستصاب بارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فمن المهم أن تدرك أنك قد تحتاج إلى استشارة طبيبك إذا كنت تستخدم التمارين لخفض ضغط الدم لديك وتتوقع فترة بدون ممارسة الرياضة.

سكر الدم

عادة ، يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم بعد تناول الطعام ، ثم ينخفض حيث تمتص العضلات والأنسجة الأخرى السكر اللازم للحصول على الطاقة. تعتبر ممارسة الرياضة طريقة فعالة لخفض مستويات السكر في الدم ، ولكن إذا توقفت عن ممارسة الرياضة ، فقد تظل مستويات السكر في الدم مرتفعة بعد تناول الوجبة.