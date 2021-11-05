شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات صحية تحميك من مشاكل الجهاز الهضمى والانتفاخ.. منها عصير الأناناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك التخلص من معظم مشاكل الجهاز الهضمي عن طريق تحسين عملية التمثيل الغذائي وهذا يعتمد على عادات الأكل وأنماط النوم بالإضافة إلى نمط الحياة، ويمكن أن تساعد إضافة المشروبات الصحية إلى نظامك الغذائي اليومي في التخلص من السموم وتحسين التمثيل الغذائي وتعزيز صحة الأمعاء والمساعدة في إنقاص الوزن، وفقًا لمموقع "Onlymyhealth".

عصير الأناناس

هذه الفاكهة المنعشة والعطرية يمكن أن تصنع المعجزات لصحتك، لاحتوائها على مركب يسمى البروميلين والإنزيمات والعناصر الغذائية في الأناناس يجعله مشروبًا مثاليًا لتقليل الالتهاب في الجسم، فهو يساعد في تقليل الانزعاج الناجم عن حرقة المعدة والتهاب القولون والوقاية من الجفاف.



عصير الاناناس

شاي الشمر

يمكن لشاي الشمر البسيط أن يحسن عملية التمثيل الغذائي، فهى غنية بالعناصر الغذائية وكذلك الإنزيمات التي يمكن أن تحسن عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي وتعزز فقدان الوزن، كما أنه يساعد في تخفيف الانزعاج الناجم عن الانتفاخ والإمساك.



شاى الشمر

القهوة والشوكولاتة الداكنة

تناول الكافيين بالطريقة الصحيحة يمكن أن يحسن الهضم، وليس العكس، حيث يمكن لمشروب القهوة مع إضافة مكعبات قليلة من الشوكولاتة الداكنة أن يحسن صحة الجهاز الهضمي، لأن القهوة غنية بحمض الكلوروجينيك الذي يساعد في تسريع عملية إنقاص الوزن عن طريق تحسين معدل التمثيل الغذائى، فيما تحتوى الشوكولاتة الداكنة على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

ماء الليمون للتخلص من السموم

يساعد وجود حامض الستريك وفيتامين سي ومضادات الأكسدة في هذه المشروب على طرد السموم من الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي، كما أن إضافة العسل تعمل كملين طبيعي مما يساعد في تحسين صحة الأمعاء.



ديتوكس الليمون

مشروب الزنجبيل والليمون

يساعد مشروب الزنجبيل والليمون في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، وتقليل أعراض الانتفاخ، بجانب وجود فيتامين سي والبكتين في الليمون اللذان يساعدان في طرد السموم من الجسم ويحسن صحة الأمعاء.