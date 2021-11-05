شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذر بالإصابة بالكبد الدهني.. احذروا التليف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوضحت مؤسسة الكبد الأمريكية، أنه إذا كان أكثر من 5 إلى 10% من وزن الكبد عبارة عن دهون، فإن ذلك يسمى الكبد الدهني.

وحددت أعراض المرض في “التعب والضعف وفقدان الوزن وفقدان الشهية والغثيان وآلام البطن والأوعية الدموية التي تشبه العنكبوت واصفرار الجلد والعينين”، وفقاً لصحيفة “اكسبريس” البريطانية.

وأوضحت أن المصابين بمرض الكبد الدهني قد لا تظهر عليهم أعراض في كثير من الأحيان حتى يتطور المرض إلى تليف الكبد، ولكن إذا وقع ذلك، فقد يشمل تورم البطن والساقين، وكذلك التعب الشديد أو الارتباك العقلي.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والذين يتطور لديهم براز داكن اللون، أو بول داكن، الحصول على “رعاية طبية عاجلة”، وفقا لمؤسسة British Liver Trust.

وتشمل الأعراض الخطيرة الأخرى تقيؤ الدم، وظهور كدمات، وحكة في الجلد وتورم في منطقة أسفل البطن.

ولإدارة هذه الحالة الصحية يمكن اتباع بعض الإجراءات مثل:

-فقدان الوزن

-تناول الطعام الصحي

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام