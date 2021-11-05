اعشاب للتخسيس السريع في اسبوع

بيروت - نادين محمد - الحصول على قوام ممشوق ومتناسق أمنية ترغب بها كل امرأة، والحل لتحقيق هذه الأمنية، اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة التمارين الرياضية ويمكن الاستعانة بأعشاب تساعد على التخسيس.

الطبيعة تزخر بالأعشاب المفيدة لإنقاص الوزن، ولكن هذه الأعشاب لا تحقق التخسيس بمفردها، هي فقط تساند الحمية الغذائية وتحفز التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى خسارة الوزن. أما بالنسبة للوقت، لا يحبذ الأطباء وخبراء التغذية التخسيس السريع لما له من تأثيرات سلبية على صحة الجسم، مظهره وعلى الجلد أيضاً، لذا ينصحون، لا بل يشددون على ضرورة الابتعاد عن هذه الأنواع من الحميات المضرة واللجوء إلى أسلوب حياة صحي. بالمقابل، يرى خبراء التغذية بأنه لا ضرر من اللجوء إلى الأعشاب من أجل التخسيس السريع لإنقاص بضع كيلوغرامات زائدة لا تتجاوز الثلاثة أو الخمسة، لا أكثر....

اخترنا بعضاً من هذه الأعشاب المفيدة للتخسيس، يمكن ملاحظة نتيجتها في غضون أسبوع، في إشارة إلى أنه ينصح باستشارة الطبيب قبل تناولها، وهي:

أعشاب للتخسيس السريع في غضون أسبوع

الزنجبيل للتخسيس السريع



يعتبر الزنجبيل من أهم أعشاب التخسيس، له قدرة على حرق الدهون وخسارة بشكل ملحوظ، وذلك لاحتوائه على مادتي الجينجيرول gingerol والليبتين Leptin التي تكبح الشهية.

الطريقة

• توضع كمية من الماء مع ملعقة من مسحوق الزنجبيل أو بضع شرائح طازجة منه.

• يصفى المزيج ويتم تناوله على الريق وقبل كل وجبة بـ ½ ساعة.

يمكن إضافة القرفة للزنجبيل، الكمون وعصير الليمون وفق الطريقة التالية:

• يخلط مقدار متساوٍ من الزنجبيل، القرفة، الكمون وعصير الليمون.

• يوضع المزيج في كمية قليلة من المياه على النار حتى الغليان.

• يصفى المزيج ويتم تناوله بعد الوجبات أو قبلها بـ ½ ساعة.





القرفة للتخسيس السريع



تعرف القرفة بمذاقها اللذيذ وأيضاً بقدرتها العالية على حرق الدهون لاحتوائها على مركب السينمالدهيد Cinnamaldehyde أو ما يعرف أيضاً بالألدهيد. تحتوي القرفة كذلك على كمية كبيرة من الألياف التي تمنح شعوراً بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد على تثبيط الجوع والنهم لتناول الطعام.

بالرغم من فوائد القرفة في التخسيس، إلا أنه لا ينصح بالإكثار من تناول القرفة، إذ أثبتت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الكومارين Coumarin الذي تحتوي عليه القرفة ، قد يزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة، الكبد والكلى.

الطريقة

• توضع كمية من الماء مع ملعقة أو اثنتين من مسحوق القرفة أو العيدان على النار لمدة 5 دقائق.

• يصفى الماء ويتم تناوله في الصباح على الريق.

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الشاي الأخضر للتخسيس السريع



للشاي الأخضر قدرة عالية على حرق الدهون من خلال زيادة كفاءة الجسم على إتمام عملية الأيض، وذلك لاحتوائه على الكافيين Caffeine والكاتيشين Catechin، وهو من المضادات الأكسدة التي تساعد على تحليل الدهون الزائدة في الجسم.

الطريقة

تنقع أكياس الشاي الأخضر في الماء المغلي.

يغطى الوعاء لمدة 5 دقائق حتى لا تتطاير الزيوت التي يحتويها الشاي الأخضر.

يتم تناوله على الريق، قبل أو بعد الوجبات.