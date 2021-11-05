دراسة تكشف العلاقة بين البقع الظاهرة على لسان الإنسان ومرض السرطان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

كشف أطباء بريطانيون أن ظهور البقع الحمراء أو البيضاء على اللسان أو الغشاء المخاطي هو دليل على بداية تطور مرض السرطان في الفم.

وبحسب الدراسة فإن أبرز الأعراض التي تفيد ببدء مرض السرطان لدى الإنسان هو ظهور تقرحات لا تلتئم لأسابيع أو من خلال ظهور تورم غير طبيعي في الرقبة، بالإضافة إلى التهاب الحلق أو الأذن المستمر وصولا إلى تغيرات في الأوتار الصوتية.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك أهمية قصوى لتذكر هذه الأعراض أو العلامات التي ستشير إلى بدء المرض وعلى الشخص التوجه إلى الطبيب الاختصاصي للمعاينة الطبية.

وبحسب الدراسة، فإن سرطان الفم هو ورم خبيث يصيب الشفتين والأسطح الداخلية لتجويف الفم وكذلك الجزء الخلفي من الزلعوم واللوزتين والغدد اللعابية. كما يعد هذا المرض أكثر شيوعا عند الرجال، وخاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما.