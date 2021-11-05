إليك كيفية اختيار التمارين المناسبة وفقاً لحالتك المزاجية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - كشف مدرب لياقة أسترالي عن أفضل الطرق لممارسة الرياضة وتجنب الإصابة بناءً على حالتك المزاجية.

وقال سام ميرزا، المدير الوطني لمركز “جينيسيس هيلث أند فيتنس” لصحيفة ديلي ميل أستراليا، إن كل حالة مزاجية يناسبها نوع معين من التمارين الرياضية.

فيما يلي مجموعة من الحالات المزاجية وما يناسبها من تمارين رياضية:

الإرهاق

بعد يوم طويل في العمل، من المحتمل أن تشعر بالنعاس أو الإرهاق، ويمكن أن يؤدي الذهاب للركض أو ممارسة التمارين الرياضية المكثفة إلى زيادة الضغط على الجسم.

بدلاً من ذلك، يوصي سام بممارسة تمارين البيلاتس أو اليوجا أو تمارين التنفس أو التأمل أو المشي السريع.

وبحسب سام فإن التمرينات الشاقة يمكن أن تضع الجسم في وضع يجعله يقلد أعراض الذعر، وهذا يحفز العقل على تسريع وتيرة الأفكار المقلقة. وفي الكثير من الأحيان يمكن أن يؤدي هذا إلى تعرض الجسم لخطر الإصابة.

الغضب

قال سام إنه عندما نشعر بالغضب، ينتج الجسم مستويات أعلى من الأدرينالين، مما يجعلنا أكثر يقظة، لذا فإن أفضل دواء هو ممارسة الرياضة بطريقة لا تتطلب الكثير من الانتباه، مثل الملاكمة، أو الجري أو القفز أو تمرين الضغط.

وبما أن أدمغتنا تكون مشوشة وتفتقر للتركيز عندما نكون غاضبين، فإن خطر الإصابة يزيد إذا مارسنا تمارين رياضية تتطلب التركيز والانتباه.

الابتهاج

يقول سام: “كلما شعرت بالسعادة والبهجة، يمكنك ممارسة التمارين كيفما تشاء. إذا كنت تشعر بالفعل بالرضا قبل التمرين، افعل شيئًا تحبه واستفد منه إلى أقصى حد.

تعلم بعض حركات الرقص الجديدة، أو ركل كرة القدم مع صديق، أو المشي في حديقتك المفضلة، أو تجربة شيء جديد.

الانزعاج

في الأيام التي تشعر فيها بالانزعاج ويكون فيها النهوض من السرير إنجازًا، فإنك بحاجة لممارسة التمارين الرياضية.

يقول سام: ” إذا كنت تشعر بالضيق، فقد ثبت أن التمارين الهوائية وتمارين القلب مثل المشي أو الجري هي الأكثر فعالية. يُنصح بممارسة هذه الرياضات برفقة صديق أو رياضيين آخرين”

وأضاف: “حاول الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك أثناء التمرين، لإعادة الابتسامة إلى وجهك واستعادة حماسك في ممارسة الرياضة”

الإحباط

عندما تشعر بالإحباط، قد لا ترغب في ممارسة الرياضة، لكن سام يقترح استخدام ذلك كحافز لتحريك جسمك. التدريبات البديلة التي يجب القيام بها عند الشعور بالإحباط تشمل البيلاتيس والسباحة.

بعد التمرين، خذ لحظة بينما يندفع الإندورفين في جسدك لتفكر فيما جعلك تشعر بالإحباط.