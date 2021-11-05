شكرا لقرائتكم خبر عن الأجسام المضادة وحيدة النسيلة تقلل من المرض الشديد والوفاة 100% للمصابين بـ دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت دراسة حديثة أن العلاج أحادي النسيلة يقلل من المرض الشديد والوفاة لدى الأفراد المعرضين لمخاطر عالية المصابين بمتغير دلتا من كورونا بنسبة 100 %

وفقًا للدراسة جديدة المنشورة في مجلة الطب الباطني وخاضعة لمراجعة الأقران ، أثبتت التجارب أن العلاج أحادي النسيلة يقلل من الأمراض الشديدة والوفاة لدى الأفراد المعرضين لمخاطر عالية أصيبت بفيروس "دلتا " بنسبة 100 % ".



العلاج وحيد النسلية

وفقا للدراسة حسب تقرير موقع " timesnownews، تم تحديد أكثر من 98 % من العينات التي تم اختبارها على أنها دلتا، و 75 % من المرضى الذين حصلوا على العلاج أحادي النسيلة اختبروا PCR سلبيًا بحلول الخليج 365 وحصل 78 % من المرضى على تخلصوا من أعراضهم السريرية مثل الحمى والسعال وما إلى ذلك بحلول الخليج 365.

وقال البيان إن النقاط البارزة الأخرى هي أن أيا من المشاركين في الدراسة لم يصاب بمرض خطير أو مات ولم تكن هناك زيادة في علامات الالتهاب لدى هؤلاء المرضى مما يسبب مرضًا شديدًا.

تشمل النقاط البارزة أيضًا - في المتابعة ، أنه لم يبلغ أي من المرضى عن أي أعراض بعد COVID وكان النشاط المعادل للعلاج أحادي النسيلة مشابهًا في كل من سلالة ووهان الأصلية وسلالة دلتا.

ولكن على الرغم من النتائح إلا أنه ليس كل شخص مؤهلاً لتلقي العلاج أحادي النسيلة في الوقت الحالي، فوفقًا للباحثين ، يجب استخدام العلاج فقط بين "أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، مع مؤشر كتلة الجسم أعلى من 35 ، ومرضى السكر ومرضى أمراض الكلى المزمنة والأشخاص الذين يعانون من كبت المناعة".

ويمكن استخدامه أيضًا بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا ، إذا كانوا هم مرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة المزمنة، وحتى في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا ، والذين يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أعلى من 35 ".