صحة ورشاقة

هيحارب ألزهايمر ويعالج الاكتئاب.. تعرف على أبرز فوائد السمك

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من عشاق السمك فهذا التقرير مفيد لك، حيث يستعرض العديد من الفوائد التى يحصل عليها الجسم عند تناوله للأسماك، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "WEBMED  وboldsky"، ومنها:  

  - يحارب ألزهايمر:

تناول السمك يحسن قدرات المخ، ويعمل على تنشيط خلاياه، ويحد من التعرض للتدهور، لذا يحد من الإصابة بألزهايمر.

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- الحد من الإصابة بأمراض القلب:

يحتوى السمك على نسبة عالية من الأوميجا 3، التى من دورها الحفاظ على صحة القلب، وتقليل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض الخاصة بالقلب.

  - يعالج الاكتئاب:

يساعد السمك على إفراز هرمون السيروتونين بالمخ الذى يقلل الإصابة بالإكتئاب، وأعراضه، لذا يمكنك تناوله بصورة مستمرة لتقليل فرص الإصابة.

 

- يساعد فى علاج  التهاب المفاصل:

لأنه يحتوى على نسبة جيدة من فيتامين E فهو يساهم بشكل كبير فى تقليل الشعور بأعراض الإصابة التهاب المفاصل.

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- الحد من الإصابة بالسرطان:

الأسماك تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية الجيدة والتى من دورها تقوية الجهاز المناعى، فتناولك له يساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

 

- ينظم نسبة الكوليسترول فى الدم:

فالسمك يساهم فى تنظيم نسبة الكوليسترول بالدم، لأنه يحتوى على الأوميجا 3 التى تعمل على ذلك.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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