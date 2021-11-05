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شكرا لقرائتكم خبر عن هيحارب ألزهايمر ويعالج الاكتئاب.. تعرف على أبرز فوائد السمك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من عشاق السمك فهذا التقرير مفيد لك، حيث يستعرض العديد من الفوائد التى يحصل عليها الجسم عند تناوله للأسماك، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "WEBMED وboldsky"، ومنها:- يحارب ألزهايمر:
تناول السمك يحسن قدرات المخ، ويعمل على تنشيط خلاياه، ويحد من التعرض للتدهور، لذا يحد من الإصابة بألزهايمر.
- الحد من الإصابة بأمراض القلب:
يحتوى السمك على نسبة عالية من الأوميجا 3، التى من دورها الحفاظ على صحة القلب، وتقليل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض الخاصة بالقلب.- يعالج الاكتئاب:
يساعد السمك على إفراز هرمون السيروتونين بالمخ الذى يقلل الإصابة بالإكتئاب، وأعراضه، لذا يمكنك تناوله بصورة مستمرة لتقليل فرص الإصابة.
- يساعد فى علاج التهاب المفاصل:
لأنه يحتوى على نسبة جيدة من فيتامين E فهو يساهم بشكل كبير فى تقليل الشعور بأعراض الإصابة التهاب المفاصل.
- الحد من الإصابة بالسرطان:
الأسماك تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية الجيدة والتى من دورها تقوية الجهاز المناعى، فتناولك له يساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بالسرطان.
- ينظم نسبة الكوليسترول فى الدم:
فالسمك يساهم فى تنظيم نسبة الكوليسترول بالدم، لأنه يحتوى على الأوميجا 3 التى تعمل على ذلك.