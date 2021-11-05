شكرا لقرائتكم خبر عن هيحارب ألزهايمر ويعالج الاكتئاب.. تعرف على أبرز فوائد السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من عشاق السمك فهذا التقرير مفيد لك، حيث يستعرض العديد من الفوائد التى يحصل عليها الجسم عند تناوله للأسماك، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "WEBMED وboldsky"، ومنها:

- يحارب ألزهايمر:

تناول السمك يحسن قدرات المخ، ويعمل على تنشيط خلاياه، ويحد من التعرض للتدهور، لذا يحد من الإصابة بألزهايمر.

- الحد من الإصابة بأمراض القلب:

يحتوى السمك على نسبة عالية من الأوميجا 3، التى من دورها الحفاظ على صحة القلب، وتقليل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض الخاصة بالقلب.

- يعالج الاكتئاب:

يساعد السمك على إفراز هرمون السيروتونين بالمخ الذى يقلل الإصابة بالإكتئاب، وأعراضه، لذا يمكنك تناوله بصورة مستمرة لتقليل فرص الإصابة.

- يساعد فى علاج التهاب المفاصل:

لأنه يحتوى على نسبة جيدة من فيتامين E فهو يساهم بشكل كبير فى تقليل الشعور بأعراض الإصابة التهاب المفاصل.

- الحد من الإصابة بالسرطان:

الأسماك تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية الجيدة والتى من دورها تقوية الجهاز المناعى، فتناولك له يساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

- ينظم نسبة الكوليسترول فى الدم:

فالسمك يساهم فى تنظيم نسبة الكوليسترول بالدم، لأنه يحتوى على الأوميجا 3 التى تعمل على ذلك.