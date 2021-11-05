شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة فى نظامك الغذائى اليومى لتحفيز الولادة بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موعد الولادة حاولى تضمين هذه الأطعمة فى نظامك الغذائى اليومى لتحفيز المخاض بشكل طبيعى، وفقا لموقع "healthline".

الأطعمة التى تساعدك على تحفيز الولادة بشكل طبيعىورق التوت الأحمر

جربى بعض أوراق التوت الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل، يساعد على تقوية عضلات الرحم وتقوية قاع الحوض، وكلاهما يمكن أن يساعدك على الاستعداد لعملية الولادة.

البابايا غير الناضجة

البابايا الخضراء غير الناضجة والخام يمكن أن تساعدك على الولادة بشكل طبيعى، حيث تحتوى على مادة اللاتكس، والتى يُعتقد أن لها خصائص مشابهة لهرمون الأوكسيتوسين (يُطلق أثناء المخاض لتقلصات الرحم).

الأناناس

الأناناس من الثمار التى تعتبر الأفضل للولادة الطبيعية، ويحتوى على إنزيم يعرف باسم البروميلين الذى يساعد توسيع عنق الرحم والذي قد يؤدي في النهاية إلى المخاض.

التمر

التمر معروف بخصائصه الصحية، ويُعتقد أن التمور يمكن أن تساعد فى عملية إنضاج عنق الرحم مع تحسين عفوية المخاض وتقليل فرص حدوث نزيف ما بعد الولادة.