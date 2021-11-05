صحة ورشاقة

5 أطعمة فى نظامك الغذائى اليومى لتحفيز الولادة بشكل طبيعى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة فى نظامك الغذائى اليومى لتحفيز الولادة بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موعد الولادة حاولى تضمين هذه الأطعمة فى نظامك الغذائى اليومى لتحفيز المخاض بشكل طبيعى، وفقا لموقع "healthline".

69652941d9.jpg

الأطعمة التى تساعدك على تحفيز الولادة بشكل طبيعى
  ورق التوت الأحمر

جربى بعض أوراق التوت الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل، يساعد على تقوية عضلات الرحم وتقوية قاع الحوض، وكلاهما يمكن أن يساعدك على الاستعداد لعملية الولادة.

ed65110600.jpg

البابايا غير الناضجة

البابايا الخضراء غير الناضجة والخام يمكن أن تساعدك على الولادة بشكل طبيعى، حيث تحتوى على مادة اللاتكس، والتى يُعتقد أن لها خصائص مشابهة لهرمون الأوكسيتوسين (يُطلق أثناء المخاض لتقلصات الرحم).

5c0892f2c9.jpg

الأناناس

الأناناس من الثمار التى تعتبر الأفضل للولادة الطبيعية، ويحتوى على إنزيم يعرف باسم البروميلين الذى يساعد توسيع عنق الرحم والذي قد يؤدي في النهاية إلى المخاض.

ec72dacfda.jpg

التمر

التمر معروف بخصائصه الصحية، ويُعتقد أن التمور يمكن أن تساعد فى عملية إنضاج عنق الرحم مع تحسين عفوية المخاض وتقليل فرص حدوث نزيف ما بعد الولادة.

MO Nasa

MO Nasa

قد تقرأ أيضا