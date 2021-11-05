شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات تساعدك فى الحفاظ على صحة الرئتين.. منها تناول فيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة الرئتين من أهم الأشياء التى أصبحت ذات أهمية كبيرة خاصة بعد انتشار فيروس فيروس كورونا، حيث من المهم أن نبذل قصارى جهدنا للبقاء بصحة جيدة، وهذا يشمل صحة الرئة، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 عادات تساعدك فى الحفاظ على صحة الرئتين، بحسب موقع real simple.

5 عادات تساعدك فى الحفاظ على صحة الرئتين

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة مفتاح للصحة العامة، وهى مهمة بنفس القدر لقوة رئتينا، وقال ألبرت ريزو، كبير المسئولين الطبيين فى جمعية الرئة الأمريكية: "رئتنا عبارة عن مضخة تعتمد على عضلات الصدر، وللحفاظ على ضخ الرئتين بقوة، نحتاج إلى الحفاظ على عضلاتنا فى حالة جيدة".

تمارين القلب والأوعية الدموية هى أفضل طريقة للقيام بذلك ولا تتطلب أكثر من 20 إلى 30 دقيقة فى اليوم (أو ما يعادله على مدار الأسبوع).

تناول فيتامين د

فيتامين د مهم لصحة عظامنا، لكنه مهم أيضًا لصحة الرئتين، ووجدت دراسة أن نقص فيتامين (د) يمكن أن يسبب قصورًا فى وظائف الرئة وحتى يغير بنية الرئة.

إذا كنت تعانى من نقص فى فيتامين د، يمكنك الحصول على فيتامين د من خلال الأطعمة مثل الأسماك الدهنية أو صفار البيض أو الجبن أو مكملات فيتامين د، هذا مهم بشكل خاص إذا كان لديك شىء يضعف رئتيك مثل مرض الانسداد الرئوى أو الربو.

تمارين التنفس

الإجهاد والتوتر يمكن أن يعيث فسادا فى أجسادنا، وهذا يشمل جهازنا التنفسى، ويعد التنفس العميق مفيدًا للحد من التوتر، ويمكن أن يساعد التنفس الحجابى فى زيادة سعة الرئة، خاصة بعد التعافي من عدوى الجهاز التنفسي مثل كورونا أو أي

قم بالشهيق والزفير لعدد أربعة مرات، أو التنفس من البطن - تستعيد الشعور بالسلام وتقلل من مشاعر التوتر والقلق.

الحصول على قسط كاف من النوم

قلة النوم يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على نظام المناعة لدينا بشكل عام، نعلم أن النوم مهم جدًا للعديد من المشكلات الصحية بما فى ذلك إصلاح العضلات، ومع انخفاض جهاز المناعة نجعل أنفسنا أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

تجنب العادات غير الصحية

الجزء الأخير من الحفاظ على تلك الرئتين قويتين وصحيتين هو تجنب الأشياء التي تكون ضارة بشكل واضح بالنسبة لهم، إن تدخين السجائر والسجائر الإلكترونية من الأشياء التى تضر بصحة الرئة، لذا يجب تجنبها، وضع فى اعتبارك أيضًا أن تعرضك للمدافئ ومواقد حرق الأخشاب يمكن أن يؤدى إلى تهيج فى الشعب الهوائية، وعند ممارسة الرياضة تجنب الأماكن ذات نوعية الهواء الرديئة أو الأماكن المزدحمة حيث ليس لديك مساحة للتنفس.