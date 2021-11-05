شكرا لقرائتكم خبر عن النحافة مرض له أسباب وطرق علاج بدون دكتور.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحسب أحدث إحصائيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، فهناك أكثر من 465 مليون شخص بالغ فى جميع أنحاء العالم يعانون من نقص الوزن والنحافة الزائدة، والتى قد تنتج عن أسباب وعوامل عديدة، وقد تؤدى إلى مضاعفات صحية خطيرة على المدى البعيد.

ونتناول خلال التقرير التالى أبرز التساؤلات حول أسباب النحافة وكيفية زيادة الوزن والتغلب عليها، طبقا لما نشره موقع Healthline.





ما مدى العلاقة بين الصحة النفسية والإصابة بالنحافة؟

الاكتئاب والمرور بالضغوط النفسية أكثر العوامل التى تجعلك تفقد وزنك بسرعة كبيرة لأنه يصاحب ذلك الشعور بفقدان الشهية والعزوف عن تناول الطعام.

ما أبرز الأمراض التى تؤدى للإصابة بفقدان الوزن؟

اضطرابات الغدة الدرقية من أبرز أسباب النحافة والتى يصاحبها الشعور بالتعب والإرهاق المستمر والصعوبة بالتنفس والاكتئاب، وتؤثر على الهرمونات المسئولة عن الشهية.





كيف يؤثر العامل الوراثى على خطر الإصابة؟

العامل الوراثى يلعب دورا فى خطر الإصابة، خاصة إذا كانت النحافة موجودة عند بعض أفراد عائلتك، فمن المحتمل أن معدل التمثيل الغذائي لجسمك أعلى من المعدل ل المعتاد، كما قد تكون شهيتك تك منخفضة بشكل طبيعي وغير مرضي، الأمر الذي يسبب النحافة.





كيف تتغلب على النحافة بدون أدوية؟

قم بإعداد جدول للطعام وحاول إدراج الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون الصحية، مع تناول حصص من الحلوى وعصائر الفواكهة، وتناول الوجبات بشكل متكرر على مدار اليوم.





كيف تساعدك الرياضة فى حل تلك المشكلة؟

ممارسة النشاط البدني يساعدك على تحسين حالتك المزاجية وتعزيز طاقتك وقوة عضلاتك وبالتالى تزداد شهيتك وتكسب مزيدا من الوزن.