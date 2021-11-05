شكرا لقرائتكم خبر عن علامة على فروة رأسك تشير إلى نقص فيتامين د.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن ضوء الشمس المصدر الرئيسى لفيتامين د، فإن معظم الناس فى جميع أنحاء العالم يعانون من نقص هذا الفيتامين، ما يجعلهم أكثر عرضة لفقدان كثافة العظام وضعف العضلات والإرهاق، حيث يعتبر فيتامين د من العناصر الغذائية التى تحتاج الحصول منها على كمية كافية يوميًا للحفاظ على صحة العظام والعضلات، ويمكن أن يساعدك اكتشاف المشكلة مبكرًا في اتخاذ الخطوة اللازمة في الوقت المناسب لتقليل مخاطر الإصابة بفقدان أو هشاشة العظام، ولعل إحدى العلامات المبكرة على نقص فيتامين د والتى يجب الانتباه إليها هى تعرق فروة الرأس، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

العلامات المبكرة لنقص فيتامين د

تعرق فروة الرأس تعتبر علامة مبكرة على نقص فيتامين د، ونحن نختلف فيما بيننا فى درجة التعرق فهناك من يعرق كثيرًا أو أقل وذلك يتوقف أيضًا على طبيعة المهام التى يقوم بها كل شخص، ولا يمكن أن يكون التعرق مزعجًا ومحرجًا فحسب، بل قد يكون أيضًا علامة الإصابة بحالة صحية أساسية، ويحدث العرق بسبب التهيج العصبي العضلي والإفراط في تحفيز الغدد العرقية، ويظهر بشكل كبير في الرأس والرقبة، وفي بعض حالات نقص فيتامين (د) يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر.



فيتامين د من اشعة الشمس

كيف تحصل على كمية كافية من فيتامين د يومياً

فى الصيف لا يزال من السهل الحصول على الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، ولكن تكمن المشكلة الرئيسية في أشهر الشتاء، بين أكتوبر ومارس بسبب الضباب، وتصل كثافة ضوء الشمس منخفضة إلى الأرض، مما يجعل من الصعب امتصاص كمية كافية منه.

لذلك، في موسم البرد، عليك البقاء لفترة أطول في الشمس للحصول على ما يكفي من فيتامين د، فيما يبلغ مستوى المدخول الغذائي اليومي الموصى به من فيتامين د 600 وحدة دولية للبالغين أقل من 70 عامًا، و800 وحدة دولية لمن هم فوق 70 عامًا.



اطعمة غنية بفيتامين د

كيفية الحصول على فيتامين د من الطعام

ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د، عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، يقوم الجسم بتحويل الكوليسترول إلى فيتامين د، وبصرف النظر عن أشعة الشمس، يمكن أن توفر لك بعض الأطعمة فيتامين (د)، مثل الأسماك الزيتية وزيت كبد سمك القد واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة وصفار البيض والسبانخ واللفت والبامية وفول الصويا.



مكملات فيتامين د

يمكنك أيضًا تناول مكملات فيتامين د بعد استشارة طبيبك لزيادة تناول هذا الفيتامين.