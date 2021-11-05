شكرا لقرائتكم خبر عن الفلفل الحلو مفتاحك للحفاظ على صحة القلب والوقاية من مشاكل الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر فى وكالة نوفوستى الروسية عن أهمية تناول الفلفل الحلو خلال وجباتك اليومية، نظرا لفوائده العديدة على صحة جسمك، لاسيما دوره فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث إنه مصدر غنى بفيتامنيات أ وفيتامينE ، B2 ومجموعة فيتامنيات ب.

وأوضح الخبراء أن إدراج الفلفل الحلو لوجباتك يساعد مرضى القلب والأوعية الدموية، لتجنب المضاعفات الخطيرة التى قد يتعرضون إليها، فهو غنى بالألياف الغذائية حيث تحتوى الحصى والواحدة منه على 2 جرام من الألياف.

وأشار التقرير إلى أهمية تناول الفلفل الحلو، خاصة للأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لأنها يسهم فى تحسين مرونة جدران الأوعية الدموية، كما أنه مصدر جيد لفيتامين B6، الذى يعزز وظيفة المناعة، وتخليق الناقلات العصبية، كما أنه يساعد فى تكوين الهيموجلوبين، وهو بروتين يحمل الأكسجين داخل خلايا الدم الحمراء.

ويحتوى الفلفل الحلو على فيتامين أ، الذى يحوله إلى بيتا كاروتين، وهو مركب نباتى يحمل العديد من الفوائد الصحية على صحتك، كما أنه يعمل كمضاد قوى للأكسدة ويحمى خلاياك من أضرار الأكسدة الضارة.

ويسهم الفلفل الحلو فى خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، ويؤدى إلى خفض مستويات الالتهابات فى الجسم، وبالتالى يخفض خطر الإصابة بمرض السكرى، والسيطرة على ضغط الدم.

ويساعد الفلفل الحلو على الوقاية من هشاشة العظام والتهابات المفاصل ومخاطر الإصابة بسرطان القولون.