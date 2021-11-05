شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء تقع بها خلال تناول وجبة الإفطار.. أهمها تناول السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى تساعد جسمك على القيام بمهامه ومده بالطاقة اللازمة طوال يومك، كما أنها تسهم فى تقوية الذاكرة بشكل كبير، لاسيما إذا احتوت الوجبة على الفواكه والخضراوات والألبان والحبوب الكاملة، كما أنها تساعد على علاج حالات تقلبات المزاج.

وكشف تقرير نشر في اكسبريس، عن بعض العادات الخاطئة التي يجب تتجنبها خلال وجبة الإفطار: تناول السكريات

تجنب تناول المعجنات والفطائر المليئة بالسكر المضاف لأنها تحفز جهاز العصبى وتؤثر على تكون خلايا الدم البيضاء مما تخفض كفاءة الجهاز المناعى.

2.الوجبات السريعة

لابد من تجنب تناول الوجبات السريعة مثل رقائق البطاطس واللحوم المصعنة مثل اللانشون لأنها تؤثر على جهاز المناعى.

3.استبدال كوب اللبن بالكافيين

منتجات الألبان مصدر غنى بالبروتينات والكالسيوم، كما أنها غنية بفيتامين د الذى يمدك بالطاقة ويعزز جهازك المناعى.

4.تناول العصائر المعلبة

تناول العصائر المصنعة المضاف إليها السكريات تعرضك للسمنة ولمخاطر عديدة مثل مرض السكرى، لذا قم باستبدالها بالعصائر الطبيعية التي تحتوى على سكريات طبيعية، لذا قد يكون اختيار عصير البرتقال حلا سحريا لمقاومة الالتهابات بالجسم وتعزيز المناعة.

5. استبعاد البيض من الإفطار

يجب عليك تناول البيض لأنه من البروتينات، لأنه يعد عنصراً مهماً للحفاظ على نظام مناعة صحى.