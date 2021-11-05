شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعالج مشاكل بشرتك باستخدام كربونات الصوديوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم من المكونات التى يمكن العثور عليها فى كل خزانة مطبخ، لكن يعتبر هذا العنصر الأساسى فى المنزل علاجًا ممتازًا لمجموعة من المشكلات الصحية، بدءًا من علاج حرقة المعدة إلى تهدئة قروح الآفة وتبييض أسنانك.

من المعروف أن صودا الخبز لها خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للفطريات، ومطهرة، ومضادة للالتهابات، ويستخدم هذا العنصر غير المكلف متعدد الأغراض أيضًا بشكل شائع كعلاج منزلى للعديد من مشاكل الشعر والجلد الشائعة.

بعض طرق التجميل الشائعة لصودا الخبز للبشرة وفقا لتقرير موقع "thehealthsite".

يخفف من حروق الشمس

يدعى البعض أن صودا الخبز قلوية بطبيعتها، فهى تساعد على تهدئة الجلد المصاب بحروق الشمس وتخفيف الإحساس بالحكة والحرقة، نظرًا لخصائصه المطهرة والجافة، فإنه يساعد أيضًا على تجفيف بثور حروق الشمس بسرعة.

يعزز لون البشرة

يتم الترويج أيضًا لصودا الخبز كحل غير مكلف لتفاوت لون البشرة من قبل العديد من المدافعين عن العلاجات الطبيعية، ووفقا لهم فهو يساعد في إزالة الخلايا الميتة ويوازن مستوى الأس الهيدروجيني للجلد، ما يمكن أن يساعد في تحسين بشرتك.

استخدمه كمقشر للقدم

تستخدم صودا الخبز بشكل شائع كعامل مقشر طبيعي للتخلص من الجلد الجاف على قدميك، تتضمن الطريقة نقع القدمين في حوض من الماء الدافئ الممزوج بصودا الخبز لتنعيم الجلد وإزالة الأوساخ المتبقية والجلد الميت باستخدام حجر الخفاف.

يحارب الشعر الدهني والرائحة

الشعر ذو الرائحة الكريهة مشكلة شائعة للأشخاص ذوى الشعر الدهنى، ويقول باحثون إن صودا الخبز يمكن أن تقلل من الدهون وتحييد الروائح الكريهة، وتساعد أيضًا على موازنة مستوى الأس الهيدروجينى لفروة الرأس، ما يجعلها نظيفة وصحية.

ومع ذلك يحذرون من أن الاستخدام المفرط لصودا الخبز يمكن أن يضر بشرتك وشعرك، ويقترحون إجراء اختبار رقعة على الذراع أولاً قبل استخدامه على جلدك للتحقق مما إذا كانت بشرتك حساسة لها.

رأى أطباء الجلدية فى استخدامات بيكربونات الصوديوم

وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية، يمكن أن تعمل صودا الخبز كمقشر طبيعى وتساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، ما يمنحك مظهر بشرة نقيا، لكن يمكن أن يكون هناك آثار جانبية شديدة، لا ينصحون باستخدام صودا الخبز لأي علاجات للجلد، يقول خبراء الجلد: