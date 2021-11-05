شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك قبل ما تصاب بألزهايمر.. طرق لتقوية الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم فى العمر يتعرض الإنسان لمشاكل صحية مختلفة وهى ما تسمى بالأمراض المزمنة منها الضغط، السكر، هشاشة العظام، وغيرها من المشاكل الصحية، كما يعتبر ألزهايمر واحد من المشاكل التى يتعرض لها كبار السن، لذلك يقدم موقع healthline بعض النصائح لتقوية الذاكرة فى عمر الشباب والوقاية من ألزهايمر.

1: تجنب السكريات

أثبتت بعض الدراسات أن الذين يتناولون كميات أكبر من المشروبات السكرية مثل الصودا لديهم أحجام إجمالية أقل للدماغ وذكريات أقل فى المتوسط ​​مقارنة بالأشخاص الذين يستهلكون كميات أقل من السكر.

2: مكمل زيت السمك

زيت السمك غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وتعتبر هذه الدهون مهمة للصحة العامة وقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتقليل الالتهاب وتخفيف التوتر والقلق وإبطاء التدهور العقلي، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن تناول مكملات الأسماك وزيت السمك قد يحسن الذاكرة خاصة عند كبار السن.

3: الحفاظ على وزن صحى

يعد الحفاظ على وزن صحى للجسم أمرًا ضروريًا للرفاهية وهو أحد أفضل الطرق للحفاظ على جسمك وعقلك فى أفضل حالة، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن السمنة عامل خطر للتدهور المعرفى.

ومن المثير للاهتمام أن السمنة يمكن أن تسبب بالفعل تغييرات فى الجينات المرتبطة بالذاكرة فى الدماغ، ما يؤثر سلبًا على الذاكرة.

4: احصل على قسط كاف من النوم

ارتبطت قلة النوم المناسب بضعف الذاكرة لبعض الوقت، حيث يلعب النوم دورًا مهمًا فى تقوية الذاكرة، وهى عملية يتم فيها تقوية الذكريات قصيرة المدى وتحويلها إلى ذكريات تدوم.

5: تجنب تناول الكحول

تضر المشروبات الكحولية صحة الجسم وصحة الجهاز العصبى.