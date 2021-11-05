شكرا لقرائتكم خبر عن للمبتدئين.. 5 أخطاء شائعة فى تمارين القوة يجب تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمين تمارين القوة فى روتين التمرين له فوائد صحية لا تعد ولا تحصى مثل تقوية العظام، والمرونة، وتقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، بشرط أن ترفع الوزن بشكل صحيح، حيث إن رفع أكثر مما يسمح به مستوى لياقتك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة وإجهاد العضلات، فارتكاب الأخطاء أثناء رفع الأثقال لن يجعلك تحقق الاستفادة القصوى من هذا النوع من التمرين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

إليك بعض الأخطاء العامة في تدريب القوة التي يجب على المبتدئين تجنبها: رفع أوزان ثقيلة جدًا

يؤدى رفع وزن أكبر مما يمكنك تحمله إلى الإضرار بجسمك وقد لا تتمكن من استهداف المجموعة الصحيحة من العضلات، لذلك أولاً وقبل كل شيء، قم بتقييم مستوى لياقتك ومعرفة مقدار الوزن الذى يمكنك تحمله دون الشعور بالتعب بسهولة وبشكل صحيح.

الإفراط فى التدريب

لن تكتسب عضلات بين يوم وليلة، لذلك ليس من الجيد الإفراط فى التدريب لأن العضلات لن تحصل على وقت للراحة والتعافى، ما يترتب عليه الشعور بالتعب وألم فى العضلات.



رفع الاثقال

التدريب بدون خطة

التخطيط هو الخطوة الأولى لتجربة أى تمرين جديد، يجب أن تكون واضحًا فى خطة التمرين وتُحدد الأهداف التى تريد تحقيقها، ويمكنك أيضًا تحديد نوع التمارين التى ستفعلها مسبقًا.

لا تستهدف مجموعة العضلات الصحيحة

يساعد كل تمرين رفع أثقال تقوم به على استهداف مجموعة عضلية معينة، حتى إذا قمت بتغيير التمرين قليلاً أو قمت بتعديله وفقًا لراحتك، فسيؤدى ذلك إلى تنشيط مجموعة مختلفة من مجموعات العضلات، لذلك قبل تجربة بعض التمارين، افهم جيدًا ما يمكن القيام به وما يجب تجنبه لاستهداف المجموعة العضلية الصحيحة.

التغذية غير السليمة

ممارسة الرياضة دون اتباع نظام غذائى صحى لا فائدة منه، حتى لو كنت تمارس الرياضة سبعة أيام فى الأسبوع ولم تقم بتغيير عاداتك الغذائية، فلن تتمكن من رؤية نتيجة، لذلك تحكم في عاداتك الغذائية، أضف وجبة مغذية وصحية للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح، ولا تعتمد على المكملات الغذائية فقط للحصول على حاصل المغذيات.