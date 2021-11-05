شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حب الشباب ابتعد عن هذه الأطعمة.. أبرزها الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب من الأمور المزعجة والمحرجة التى يتعرض لها البعض، لأنها تؤثر على صحة البشرة، وثبت علميا أن نوعية الغذاء لها دور كبير فى زيادة حب الشباب، لذا يقدم التقرير المنشور عبر موقعhealthline ، بعض الأطعمة التى ينصح بالتقليل من تناولها إذا كنت مصابا بحب الشباب، ومنها:

- الحليب ومشتقاته:

أثبت علميا أن الإسراف فى تناول الأجبان الصفراء يتسبب فى تراكم الدهون وظهور حب الشباب، لذا يجب تقليل تناول الحليب ومشتقاته كاملة الدسم للحد من ظهور حب الشباب.

- الحلويات والأطعمة الغنية بالسكريات:

تشير الدراسات الطبية إلى أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالسكر لها دور في زيادة ظهور حب الشباب، ولذا يجب التقليل من تناولها.

- الأطعمة الغنية بالدهون:

ابتعد عن الأطعمة الغنية بالدهون كالأطعمة السريعة والأطعمة مرتفعة الدهون كالمعجنات، لأنها تتسبب فى ظهور حب الشباب وانتشاره، ويمكنك الإكثار من تناول الخالية من الدهون.

وأخيرا أشار التقرير إلى ضرورة اتباع نظام غذائى قليل الدهون وغنى بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، ويحتوى على الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة، للحفاظ على صحة الجسم، وتقليل فرص ظهور حب الشباب.