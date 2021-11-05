شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول البيض يزيد أعراض التهاب المفاصل سوءاً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل من الأمراض الشائعة التى تسبب التهابًا وتورمًا وتيبسًا وألمًا فى مفاصل مختلفة فى الجسم، وتشير بعض الأدلة إلى أن التغييرات فى النظام الغذائى يمكن أن تساعد فى تخفيف أعراض التهاب المفاصل، ويتساءل البعض حول ما إذا كان تناول البيض يمكن أن يؤدى إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل، بحسب موقع healthline.

ويمكن أن يساهم حمض الأراكيدونيك الموجود فى صفار البيض فى حدوث التهاب فى الجسم، ومع ذلك لا يوجد حاليًا أى دليل يشير إلى أن استبعاد البيض من نظامك الغذائى سيمنع تطور التهاب المفاصل أو يحسن أعراضه.

على العكس من ذلك فقد ثبت أن البيض يحتوى على مركبات قد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات، لهذا السبب يوصى بتناول بيضتين أسبوعيًا كجزء من نظام غذائى متوازن لمعظم البالغين، بما فى ذلك المصابين بالتهاب المفاصل.

ووجدت دراسة أجريت على 150 شخصًا، 50 منهم مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى، أن اتباع نظام غذائى غنى بالحبوب المكررة واللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة زاد من خطر الإصابة بهذه الحالة، فى حين انخفض النظام الغذائى المتوازن بما فى ذلك الحبوب الكاملة والبيض والفواكه والخضروات.

جدير بالذكر أنه رغم أن هناك أكثر من 100 نوع مختلف من التهاب المفاصل، فإن هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدى هى الأكثر شيوعًا.

وهشاشة العظام هى حالة تنكسية يتغير فيها الغضروف فى مفاصلك بمرور الوقت، ما يؤدى إلى الألم وتقليل الحركة.

والتهاب المفاصل الروماتويدى هو حالة من أمراض المناعة الذاتية يهاجم فيها الجهاز المناعى للجسم عن طريق الخطأ خلايا المفاصل السليمة.

وتختلف أسباب التهاب المفاصل حسب النوع، ويمكن أن يحدث هشاشة العظام بسبب الشيخوخة وصدمات المفاصل والسمنة، فى حين أن التهاب المفاصل الروماتويدى ناتج عن عوامل وراثية.