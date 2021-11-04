شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتاكل لوحدك.. هل يمكن أن يضر الأكل بمفردك صحة قلبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن تناول الطعام بمفردك قد يساهم فى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء الأكبر سنًا، بحسب ما نشر موقع "ميديكال إكسبريس".

وقالت الدراسة، التى نشرت فى مجلة جمعية سن اليأس فى أمريكا الشمالية أن تناول الطعام وحيداً يؤثر أيضًا على الصحة العقلية وقد تم الإبلاغ عنه كعامل خطر للإصابة بالاكتئاب، والذى يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





وعلى الرغم من أن هذه النتائج تشير إلى أن تناول الطعام بمفردك هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء الأكبر سنًا، إلا أن القليل من الدراسات قد بحثت فى العلاقة بين تناول الطعام بمفرده وانتشار الأمراض القلبية الوعائية.

وسعى الباحثون فى هذه الدراسة التى شملت ما يقرب من 600 امرأة فى سن اليأس تزيد أعمارهن عن 65 عامًا إلى مقارنة السلوكيات الصحية وتغذيتهم بين النساء الأكبر سنًا اللاتى يأكلن بمفردهن وأولئك الذين يأكلن مع الآخرين، والتحقيق في العلاقة بين الأكل وحيدا وانتشار الأمراض القلبية الوعائية وعوامل الخطر في النساء كبار السن.

ووجد الباحثون أن النساء الأكبر سنًا اللاتى تناولن الطعام بمفردهن كان لديهن كميات أقل من الطاقة والكربوهيدرات والألياف الغذائية والصوديوم والبوتاسيوم مقارنة بأولئك اللائي يأكلن مع الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، كانت النساء كبار السن اللاتى يأكلن بمفردهن أكثر عرضة 2.58 مرة للإصابة بالذبحة الصدرية، وهي نوع من آلام الصدر الناتجة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب وأحد أعراض مرض الشريان التاجي.

جدير بالذكر أن دراسات سابقة قد أكدت أن تكرار تناول الطعام بمفردك يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة فى منطقة البطن وارتفاع ضغط الدم وعند تناول الطعام بمفردك، يميل الناس إلى تناول الطعام بشكل أسرع، ما يؤدى غالبًا إلى زيادة مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر وضغط الدم ومستويات الدهون فى الدم وكل ذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.