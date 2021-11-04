شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري جلدية يكشف عن علاج جديد لحب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف د. ظافر آل حافظ استشاري طب وجراحة الجلد والمعالجة بالليزر عن علاج جديد لحب الشباب. وقال آل حافظ، عبر حسابه في “تويتر”: “معروف فوائد كريمات الرتين- أ مثل الاكرتين لعلاج حب الشباب ومكافحة الشيخوخة والنضارة، والجديد هو طرح منتج جديد يحوي بالاضافة لرتن أ مضاد حيوي موضعي تحت مسمى اكرتين سي.

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري جلدية يكشف عن علاج جديد لحب الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.