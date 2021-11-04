شكرا لقرائتكم خبر عن للتأكد من صحة قلبك.. تحقق من معدل ضربات القلب فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلبك مرآة لجسدك وروحك، حيث يمكن لدقات قلبك أن توضح مدى جودة عمل قلبك ومدى تناسقه مع الأعضاء الأخرى، ولدينا الآن أجهزة قياس ضغط الدم (أجهزة إلكترونية) وأجهزة قياس التأكسج النبضى وما إلى ذلك لتعطينا عدد ضربات القلب، لكن عندما تكون بحاجة لقياس النبض بأصابعك أو بجهاز هل تعرف ما هو معدل ضربات القلب الطبيعى، وكيف تجد النبض؟

لا داعى للقلق نقدم لك تفاصيل حول كيفية قياس معدل ضربات قلبك، وهى طريقة سهلة لقياس صحتك، حيث توفر لقطة فى الوقت الفعلى لوظيفة عضلة القلب، وفقا لتقرير موقع timesnownews.

مقاييس معدل ضربات القلب الطبيعي:

بالنسبة لمعظم البالغين، معدل ضربات القلب الطبيعى أثناء الراحة - عدد ضربات القلب فى الدقيقة أثناء الراحة - يتراوح من 60 إلى 100 نبضة فى الدقيقة.

يمكن أن يختلف معدل ضربات القلب الطبيعى من شخص لآخر، ومع ذلك فإن معدل ضربات القلب المرتفع أو المنخفض بشكل غير عادى يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة.

ما هو معدل ضربات القلب الطبيعي؟

وفقًا لتقرير هارفارد، يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعى للبالغين عادةً من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة.

يعتبر معدل ضربات القلب الذى يكون أبطأ من 60 نبضة فى الدقيقة بمثابة بطء القلب ("القلب البطىء").

يُطلق على معدل ضربات القلب الأسرع من 100 نبضة فى الدقيقة اسم تسارع القلب ("تسارع ضربات القلب").

يعتقد بعض الخبراء أن معدل ضربات القلب المثالى أثناء الراحة يقترب من 50 إلى 70 نبضة فى الدقيقة.

كيف تتحقق من معدل ضربات قلبك:

وفقًا للتقرير الصحي الخاص بأمراض القلب في كلية الطب بجامعة هارفارد، من السهل فحص نبضك باستخدام أصابعك فقط، إما عند الرسغ أو جانب الرقبة، ويمكن أن تساعدك هذه الطريقة فى التحقق من معدل ضربات القلب لجسمك أو لشخص آخر.

اختر مكانًا هادئًا حيث لا يسبب الازدحام والضجيج أى إزعاج.

عند الرسغ، اضغط برفق بالسبابة والأصابع الوسطى بيد واحدة على الرسغ المعاكس، أسفل قاعدة الإبهام مباشرة.

فى الرقبة، اضغط برفق على جانب العنق أسفل عظم الفك مباشرة.

احسب عدد النبضات فى 15 ثانية واضرب فى أربعة، هذا هو معدل ضربات قلبك.

للحصول على أقصى استفادة قراءة دقيقة، قد ترغب فى التكرار عدة مرات واستخدام متوسط ​​القيم الثلاث.

لا تقيس معدل ضربات قلبك فى غضون ساعة إلى ساعتين بعد التمرين أو حدث مرهق، فيمكن أن يظل معدل ضربات قلبك مرتفعًا بعد الأنشطة الشاقة.

انتظر لمدة ساعة بعد تناول الكافيين، حيث يمكن أن يسبب خفقان القلب ويرفع معدل ضربات القلب.

لا تأخذ القراءة بعد الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة، ما قد يؤثر على معدل ضربات قلبك.

لقياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة يجب أيضًا اتباع الخطوات التالية: