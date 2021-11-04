شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت مدمن للعمل؟.. تعرف على الأضرار الصحية.. أبرزها الإصابة بالاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أنت مدمن للعمل؟ إذا كنت تقضى ساعات طويلة فى اليوم تعمل دون أن تقوم بأى نشاط آخر فاحذر أنت تعانى من إدمان العمل، الذى قد يعرض صحتك للخطر على المدى البعيد.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أن بعض الأشخاص يركزون فى يومهم فقط على العمل ويهملون صحتهم، لذا فالعمل لفترة تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية الموصى بها تعرضك للإصابة بالعديد من الأمراض.



ادمان العمل

وقدم التقرير العديد من الآثار السلبية لإدمان العمل على الصحة، ومنها ..

- عندما تتعرض لعدم أخذ القسط الكافى من النوم فأنت ستصاب بالإرهاق الشديد، وصعوبة فى التركيز، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالقلق والتوتر والاكتئاب.

- فى ظل الإجهاد المزمن، يبدأ جسمك فى رؤية هذه التأثيرات، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع هرمون الكورتيزول، ولذا تصبح أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- تصبح أكثر عرضة للإصابة بالسكرى.



اضرار ادمان العمل

- تشعر بالوحدة نتيجة لعدم وجود وقت لمقابلة أصدقائك أو أسرتك.

- تصبح أكثر عرضة للإصابة بالوسواس القهرى.