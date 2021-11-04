شكرا لقرائتكم خبر عن السرطان النسائى.. تعرف على الأسباب التى قد تؤدى إلى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يسبب سرطان الجهاز التناسلى النسائى الوفاة إذا لم يتم علاجه فى الوقت المناسب، وفى هذا التقرير نستعرض بعض عوامل الخطر وعادات نمط الحياة التى يمكن أن تؤدى إلى هذه الحالة، وفقا لتقرير نشره موقع webmd.

أمراض السرطان النسائية

وفقًا للبيانات، نظرًا لنقص الوعى المناسب بالسرطان، وعلم الأمراض المتغير، وندرة مرافق الفحص المناسبة فى أجزاء كثيرة من العالم، فإن معظم النساء يصلن لمراحل متقدمة فى المرض، ما يؤثر سلبًا على التشخيص والنتائج السريرية.

أهمية الفحص فى اكتشاف السرطانات

يلعب الفحص دورًا مهمًا فى اكتشاف السرطانات فى مرحلة مبكرة قبل ظهور الأعراض فى المراحل المبكرة.

عوامل الخطر

بعض عوامل الخطر الشائعة لسرطانات أمراض النساء التى يجب أن يكون المرء على دراية بها هى قلة النشاط البدنى، وزيادة الوزن والسمنة، والعوامل الغذائية بما فى ذلك تناول الفاكهة والخضروات، والتدخين وشرب الكحول.

الإجراءات الوقائية

تشمل الوقاية من السرطان تغيير نمط الحياة وعادات الأكل، وتغيير السلوك وتقليل التعرض للمسرطنات البيئية والمهنية، بينما يهدف الفحص إلى اكتشاف الآفات أو السرطان فى مرحلة مبكرة حيث تكون فرص العلاج أعلى بكثير.