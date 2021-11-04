شكرا لقرائتكم خبر عن المشى لمدة ربع ساعة يقلل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة للأمهات الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة ويسترن لندن الكندية عن عادة يومية تساعد الأمهات الجدد فى محاربة أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، التى تحدث للكثير منهن بسبب المسئوليات الجديدة التى تقع على كاهلن، ونظرا للعديد من التغيرات الهرمونية التى تمر بها الأم خلال فترة الحمل والولادة، والتى تؤدى بنهاية المطاف للإصابة بالاكتئاب وتدهور الحالة المزاجية، طبقا لموقع healthline.

وأوضحت الدراسة أن رياضة المشى يوميا حتى لمدة 15 دقيقة بوتيرة سريعة، تساعد فى محاربة الاكتئاب للأمهات الجدد، وذلك بعد إجراء اختبارا حول آثار رياضة المشى للأمهات اللاتى يعانوا من اكتئاب مابعد الولادة، حيث تبين دور رياضة المشى فى انخفاض كبير سريرياً فى أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.

وأكد الباحثون أن العديد من النساء قد يلجأن إلى الأدوية والعلاجات التقليلدية للتغلب على اكتئاب ما بعد الولادة، لكن رياضة المشى تبين فاعليتها إذا استمرت ثلاثة أشهر، أى بما يعادل من 90 إلى 120 دقيقة فى الأسبوع، فى تقليل الأعراض التى تتعلق بتدهور الحالة المزاجية والشعور بالإرهاق والتعب من أقل مجهود يبذل، بالإضافة إلى الشعور بالحزن والرغبة بالبكاء دون سبب، والتى تعد من أعراض الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

وأشارت الدراسة إلى قدرة رياضة المشى على تحسين الحالة المزاجية للأمهات، خاصة إذا كانت فى المناطق ذات المساحات الخضراء، التى تنعكس على صحتك النفسية بصورة كبيرة.