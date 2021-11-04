شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين فى دقيقتين.. هيساعدك على التركيز فى العمل وتحسين مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القيام بالكثير من العمل بشكل متتالى مع عدم وجود وقت لأخذ فترات راحة بينها وتكرار هذا السيناريو بشكل يومى، يمكن أن يسبب الإجهاد ويؤثر على إنتاجية الشخص أيضًا، لذلك من المهم جدًا أن تأخذ قسطًا من الراحة لإعادة التركيز والاسترخاء، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لإدارة الإجهاد اليومى وزيادة إنتاجيتك اقترح أطباء الطب النفسى القيام بتمرين بسيط للصحة العقلية لمدة دقيقتين فقط، يمكنك القيام به فى أى وقت وفى أى مكان، وهو عبارة عن تمرين تنفس بسيط يمكن أن يؤديه أى شخص.

يساعد أداء تمرين التنفس البسيط لمدة دقيقتين خلال أوقات العمل خاصة إذا كنت لا تتمكن من الحصول على استراحة كافية، فى إعادة ضبط عقلك وتنشيطه، وكذلك يمكن أن يساعد فى تخفيف التوتر ويحسن من تركيزك وأدائك، قم بتضمين هذا التمرين في جدول عملك الضيق وشاهد النتائج.

كيف تؤدى التمرين؟

خذ نفسًا عميقًا واحبس أنفاسك، ثم قم بالزفير، وكرر هذا الأمر 10 مرات، فلن يستغرق منك هذا العمل أكثر من دقيقتين.

المزيد من النصائح البسيطة للحفاظ على تركيزك ونشاطك فى العمل:

- لا تقم بمهام متعددة فى توقيت واحد

- قم بإعداد قائمة المهام قبل ليلة أو فى الصباح مباشرة

- استمر فى قطع الأشياء من قائمة المهام عند الانتهاء منها

- كن متفائلاً واحصل على قسط كافٍ من النوم