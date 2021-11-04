شكرا لقرائتكم خبر عن كوب واحد من هذا المشروب على وجبة الإفطار يمكنه خفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم ليس حالة قاتلة فى حد ذاتها، ومع ذلك، يمكن أن يؤدى إلى أمراض القلب المزمنة أو طويلة المدى مثل مرض الشريان التاجى أو أمراض الشرايين الطرفية أو النوبة القلبية والسكتة القلبية فى بعض الحالات.

وفقا لموقع wemed غالبًا ما يُعرف ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت، ولا تظهر عليه أعراض بارزة، ومع ذلك وفقًا لدراسة جديدة، فإن تناول مشروب إفطار شائع يمكن أن يساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع فى كوب واحد فقط.

ووفقًا لدراسة نُشرت فى مجلة SpringerLink، فقد ثبت أن عصير البرتقال يخفض ضغط الدم المرتفع فى كوب واحد فقط، وهدفت الدراسة إلى تقييم تأثير عصير البرتقال بمحتوى الهسبريدين الطبيعى على ضغط الدم، والهيسبيريدين مركب نباتى فى ثمار الحمضيات، ربطت العديد من الدراسات ذلك بخفض قراءة ضغط الدم.

نصائح النظام الغذائى لقراءة ضغط الدم بشكل صحى

لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على ضغط دم صحى من خلال نظامهم الغذائى، يوصى بالنصائح التالية: