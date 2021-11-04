شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الأورام بالإسكندرية: طفرة فى علاج سرطان الكبد بالعلاج المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور يسرى رستم أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام والطب النووى بجامعة الإسكندرية أن العلاج المناعى مع العلاج الموجه يحققان نتائج عالية فى علاج سرطان الكبد غير القابل للاستئصال.



رئيس مركز ابحاث طب عين شمس بمؤتمر طب الاسكندرية

وأوضح خلال مؤتمر الأورام لجامعة الإسكندرية أن هذا النوع من العلاجات أدى لتحسين النتائج كخط علاج أول، ما أدى لأول مرة تحقيق استجابة كلية تصل إلى 15% بدلا من صفر% واختفاء جميع مظاهر الورم بالتحاليل والأشعات واختفاء الورم وحدوث استجابة فى 30% من المرضى، وهذا يعتبر أمل جديد لم يكن متوافر من قبل.



Iد يسرى رستم

وقال إن مؤتمر قسم علاج الأورام والطب النووى بجامعة الإسكندرية، والذى يعقد حاليا بالإسكندرية يعقد سنويا، موضحا أنه تم الإعلان عن البدء فى تفعيل المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالمرحلة الأولى بجامعة الإسكندرية، والإعلان عن بدء مبادرة جامعة الإسكندرية للكشف المبكر عن جميع الأورام.

وأشار إلى أن المؤتمر شمل 11 جلسة علمية ناقشت مختلف الأساليب العلاجية لعلاج الأورام والتقنيات الحديثة فى العلاج الإشعاعى، وتضمن ذلك أورام الجهاز الهضمى ودور العلاج المناعى والعلاج الموجه لعلاج المرضى حسب التحليل الجينى للمرضى، وأيضا أورام الجهاز البولى التناسلى، ودور العلاج الموجه، وأيضا العلاج المناعى، ولأول مرة بالمؤتمر تمت مناقشة الأوارم الخاصة بالأطفال، من خلال 5 خبراء أجانب وخصوصا أورام المخ والأعصاب.

وأوضح أن المؤتمر استعرض العلاج الإشعاعى الموجه بدقة شديدة للأورام والذى أدى إلى حدوث ثورة فى نتائج العلاج الإشعاعى وبخاصة فى أورام المخ والرأس والرقبة والكبد والرئة والنتائج الحالية أدت إلى تحسين نسب الشفاء والحياة بدون مرض ومضاعفات، مضيفا أنه فى بعض الأحيان يصاحب ذلك العلاج المناعى والكيميائى والموجه مما يحدث طفرات فى استجابة الورم للإشعاع.

وقال إن العلاج المناعى أحدث تطورا كبيرا فى علاج الجهاز الهضمى وأورام المثانة والرئة والرأس والرقبة.